TRIFUNOVIĆ: NOVI ČLAN SUDSKOG VIJEĆA

Suđenje Miladinu Trifunoviću za zločine počinjene na području Vogošće i Ilijaša biće nastavljeno uz novog člana Sudskog vijeća, rečeno je na statusnoj konferenciji u Sudu Bosne i Hercegovine.

Kako je kazano na statusnoj konferenciji, umjesto Lejle Konjić-Dragović, koja je na bolovanju, nova članica Vijeća je Tatjana Kosović. Tužilaštvo i Odbrana nisu imali primjedbi na izmjenu u Vijeću.

Predsjedavajući Vijeća Braco Stupar rekao je da će sudiji Kosović biti potrebno najmanje mjesec da se upozna sa dokazima koji su do sada izvedeni na suđenju. Dodao je da će postupak krenuti iznova, a da će se u nastavku suđenja dogovoriti o načinu na koji će to biti urađeno.

Suđenje Trifunoviću počelo je u januaru 2020. godine i do sada je održano 19 ročišta.

Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” koriste za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.

Termin nastavka suđenja biće određen naknadno.

/preuzeto sa BIRN BIH/