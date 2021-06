TRIFUNOVIĆ MILADIN: S BRATOM U ŽIVOM ŠTITU NA ŽUČI

Na suđenju za zločine počinjene na području Ilijaša i Vogošće, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine prisjetio se 18. septembra 1992. godine, kada je vođen u živi štit na brdu Žuč, gdje je poginuo njegov brat i još neki zatočenici.

Svjedok Mustafa Fazlić ispričao je kako odveden sa bratom i njihovim suprugama iz kuće u Lješevu (opština Ilijaš) početkom juna 1992. godine. Kazao je da su im pretresene kuće i da nisu imali oružje.

Naveo je da su on i brat Hasan polovinom avgusta prebačeni u “Planjinu kuću” (opština Vogošća), gdje ih je bilo oko 60 zatočenika iz Lješeva i Bioče, te nekolicina iz Svraka.

Prema njegovim riječima, u početku su prvo tražili dobrovoljce za kopanje rovova, a kasnije su svi išli. Rekao je da je najviše išao na brdo Žuč.

Fazlić je kazao kako je ujutro 18. septembra traženo 50 ljudi, koji su odvezeni na Žuč. Naveo je da im je, kada su došli, rečeno da će ići ispred vojnika u okviru akcije. Kako je izjavio, pozvana je prva grupa od deset ljudi da izađe, i u njoj su bili i on i brat. Rekao je da se odvojio na drugu stranu od brata.

Svjedok je naveo da su išli pet metara ispred vojnika i da je počela pucnjava.

“Ne znaš više ko puca. Ja sam očekivao da me pogodi. Boga molio da se što prije završi”, kazao je Fazlić.

On je rekao da je u jednom trenutku neko naredio da stanu i da se povuku, te da usput kupe oružje i mrtve. Naveo je da je vidio jednog mrtvog zatočenika kako leži, a da ima saznanja i o pogibiji drugih.

Kada su se povukli, kako je ispričao, pitao je za brata, a neko mu je rekao da je ranjen i odvučen. Kasnije je saznao da je s još jednim zatočenikom odvezen prema Palama i da je bio u teškom stanju.

Fazlić je naveo da više ništa nije saznao za brata, niti je pronašao njegovo tijelo.

On je svjedočio na suđenju Miladinu Trifunoviću, nekadašnjem komandantu Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS) koji je optužen za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine. Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da zatvorene civile iz “Planjine kuće” koriste za radove na prvim linijama borbenih djelovanja iako je znao da to nije sigurno.

Na ročištu je saslušan i svjedok čiji je iskaz zabranjeno objaviti.

Tužilac Adis Nuspahić je rekao da za sada odustaje od šest svjedoka jer smatra da su u dosadašnjem toku postupka dovoljno razjašnjene okolnosti na koje je planirano njihovo saslušanje. S ciljem efikasnijeg postupka, on je predložio i da iskazi 17 svjedoka budu pročitani samo u dijelu koji se odnosi na imovinskopravni zahtjev. Odbrana će se naknadno izjasniti o prijedlogu.

Suđenje se nastavlja sutra, 24. juna.

/preuzeto sa BIRN BIH/