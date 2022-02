TRIFUNOVIĆ: IZ “PLANJINE KUĆE” U ŽIVOM ŠTITU NA KROMOLJU I ŽUČI

U nastavku suđenja Miladinu Trifunoviću, optuženom za ratne zločine počinjene na području Vogošće, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je pričao o njegovom odvođenju u živi štit na Kromolj i Žuč, kada je ranjen.

Muhamed Halilović je posvjedočio da je s porodicom živio u selu Vrapče do 16. juna 1992. godine, kada su žene i djeca pobjegli “preko brda”. Izjavio je da su muškarci ostali još 15-ak dana, nakon čega su otišli za Brezu, gdje su bili jedno vrijeme.

Halilović je ispričao da se s bratom i još par lica vratio u selo zbog stoke, kada ih je zarobila srpska vojska. Dodao je da su ubrzo prebačeni u Kromolj, gdje su proveli devet dana u “Garaži”.

Nakon što im je rečeno da idu na razmjenu, odveli su ih u Općinu Vogošća, gdje su im uzeli podatke, a nakon toga ih prebacili u “Bunker”, gdje je proveo 22 dana. Svjedok je kazao da su ih slali na radove.

“Normalno išli svaki dan na rad, kopanje rovova, cijepanje drva, sječa drva”, rekao je Halilović, dodavši da su nakon toga prebačeni u “Planjinu kuću”, gdje su bili do 27. oktobra, a pojedinci su bili maltretirani.

Ispričao je da je 18. septembra, zajedno s još 40 lica, prvi put odveden u živi štit u rejonu Žuči.

“Vojnik uzme dvojicu, stavi pušku na leđa i ideš prema naprijed. U živom štitu budeš dok ne udariš na otpor, onda se povlačiš”, izjavio je svjedok, objasnivši da ih je u štit vodio Srbijanac, ali da je bilo i vojnika iz Vogošće koje je on poznavao.

Tog dana su poginula dva zarobljenika i jedan od vojnika, a 21. septembra ponovo je odveden u živi štit, ispričao je svjedok.

“Taj dan isto sam bio u živom štitu, ali nismo se držali, nisu bili Srbijanci, bili su mještani. Išao sam koliko sam mogao”, kazao je on, prisjetivši se da je u jednom momentu čuo jak udar, nakon čega je pao i u butini osjetio nešto vruće.

Nakon toga je prebačen u Vogošću, gdje je operisan. Upitan o Trifunoviću, svjedok se izjasnio da ga poznaje i da ga je jedne prilike vidio tokom radova, kada su se pozdravili.

Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” odvode i koriste ih za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.

Trifunovićeva Odbrana je, zbog razlike, pročitala dio iskaza iz istrage, gdje je svjedok izjavio da je u živom štitu 21. septembra vidio grupu od 50-ak vojnika, među kojima su bili i Srbijanci koji su bili na Kromolju. Na to je svjedok rekao da se ne može sjetiti i da ne može potvrditi.

Branilac Aleksandar Lazarević je pročitao svjedoku i dio iskaza u kojem je izjavio da je, nakon što je pogođen, čuo kako “Srbijanac naređuje Husi: ‘Vuci ga nazad’”, na što je svjedok kazao da se ne može sjetiti i da se bolje sjećao prije četiri godine, tokom istrage.

Na upit Suda, svjedok je rekao da Trifunovića nije viđao u “Planjinoj kući”.

Nastavak suđenja je zakazan za 24. februar.

