TINTOR: ZASTRAŠUJUĆI USLOVI BORAVKA

Svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da su uslovi boravka u “Nakinoj garaži” u Vogošći 1992. godine bili “zastrašujući”, te da su Bošnjaci maltretirani i vođeni na radove.

Mustafa Dervišević, bivši rezervni policajac u naselju Svrake kod Vogošće, ispričao je da je od aprila do maja 1992. bio na policijskom punktu na autoputu Sarajevo – Zenica. Prisjetio se 2. maja, kada je, kako je rekao, počeo napad na Svrake, koji je trajao tri dana, nakon čega su zarobljeni.

“Rezervisti su nas odveli u hangar kasarne. Fizičkog maltretiranja je bilo, ali mene nije niko dirao. Brane Vlačo je 18. maja naredio da uđemo u autobus i kamion, i otišli smo u ‘Nakinu garažu’”, naveo je svjedok.

Izjavio je da su uslovi boravka u “Nakinoj garaži” bili zastrašujući, te da su vojnici ulazili i udarali one koji su bili u prvim redovima. Dodao je da su ljudi vođeni na radove.

“Vojska je dolazila i govorila da je na Grahovištu poginulo devet Srba, da je poginuo od Jovana Tintora šura i da je rekao da će nas pobiti. Govorili su da je Tintor rekao da će nas pobiti zbog tih devet ljudi”, prisjetio se on.

Dervišević je posvjedočio kako je Vlačo krajem maja 1992. godine zarobljenim kazao da je nakon pregovora s Tintorom odlučeno da će biti pušteni u Svrake, ali da moraju biti lojalni građani. Prema njegovom iskazu, rečeno im je da će dobiti potvrdu od Kriznog štaba ukoliko žele napustiti Svrake. Pojasnio je da ne zna ko je potpisao potvrdu, ali da mu je poznato da je Tintor bio glavni u Kriznom štabu.

Tužilaštvo BiH tereti Tintora, bivšeg predsjednika Kriznog štaba općine Vogošća, za zatočavanje, mučenje, tjeranje na prinudne radove i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjena na više lokacija, uključujući logore.

Svjedok Alija Halilović je ispričao da su mještani Svraka do maja 1992. držali straže oko svojih kuća. Kako je kazao, Svrake su napadnute 2. maja, a nakon dva dana stanovništvo se predalo u kasarnu. U kasarni je, prema njegovim riječima, proveo dva dana kada su ga Vlačo i osoba C-13 odveli u logor “Bunker”.

“Ispitivali su nas u pomoćnom objektu kod restorana. Ispitivao me je C-13. Mene nisu fizički maltretirali. Nakon ispitivanja zavezali su mi oči i spustili me u ‘Bunker’. Tu sam zatekao sedam osoba, bile su pretučene. Ja sam vođen na radove. Vlačo je bio upravnik zatvora”, ispričao je svjedok.

Pojasnio je da je tih dana Vlačo došao i rekao im da su na Grahovištu uhvaćeni neki ljudi, među kojima je bio Tintorov šura, te da je zbog toga naredio da se ubiju trojica zatvorenika.

U maju 2015. Sud BiH je pravosnažno osudio Branku Vlaču na 13 godina zatvora za zločine počinjene na području Vogošće kod Sarajeva.

Suđenje se nastavlja 30. oktobra.

/PREUZETO SA BIRN BIH/