TINTOR: PRIJETNJE OPTUŽENOG

Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, svjedok Tužilaštva BiH je izjavio da je s optuženim Jovanom Tintorom 1992. godine dva puta razgovarao o problemu zarobljenih civila.

Bilal Hasanović, bivši predsjednik Skupštine općine Vogošća, kazao je da se nakon održavanja referenduma 1992. godine na tom području pojavljuju uniformisana i naoružana lica te se postavljaju barikade.

U martu 1992. godine, svjedok je, kako je ispričao, išao kod predsjednika opštinskog Izvršnog odbora u Vogošći Rajka Koprivice, jer je neko pucao na njegovu kuću. Tada je sreo optuženog Tintora, koji je, prema njegovim riječima, insistirao na podjeli općine.

“Skupština opštine je funkcionisala do kraja prve polovine aprila. Tada je formirano Ratno predsjedništvo, a ja sam bio predsjednik. Srpske vojne strukture su 18. ili 20. aprila blokirale opštinu i zauzele zgradu. Vidio sam ja to, javljeno mi je tokom noći. Paravojne snage su bile oko zgrade”, prisjetio se Hasanović.

On je naveo da je početkom maja 1992. krenuo artiljerijski napad na nekoliko naselja općine, te da je od stanovništva naselja Svrake putem megafona tražena predaja naoružanja. Rekao je da nakon toga ljudi počinju napuštati svoje kuće i dio kolone je preusmjeren u kasarnu u Vogošći.

Svjedok se prisjetio 6. maja, kada je u njegovu kuću došao Koprivica, kazavši mu da je Teritorijalna odbrana (TO) Vogošća zarobila devet Srba na Kobiljoj Glavi i da ih treba pronaći kako bi se izvršila razmjena.

“Pozvao me 16. maja predsjednik Izvršnog odbora i rekao da naše ljude masovno hapse i da meni prijeti opasnost da ću biti uhapšen. Dogovorio sam s prijateljem iz Semizovca da 17. maja pokušamo izaći, i uspio sam”, izjavio je svjedok.

Nakon izlaska iz Vogošće, dodao je, telefonom je razgovarao s Tintorom i on mu je kazao: “Mi imamo spiskove za vaše ljude koje smo zatvorili, a vi ne možete da kažete gdje su grobovi naših ljudi.”

“Rekao je: ‘Sve ću vam pobiti ljude u Vogošći’”, prisjetio se Hasanović.

Drugi razgovor s Tintorom, kako je kazao svjedok, bio je u junu, kada su u Planjinoj kući bili zatvoreni civili. Tada se, kako je posvjedočio, povuklo pitanje devet srpskih civila koji su odvedeni, među kojima je bio i Tintorov šura.

“Ja za te ljude nisam ništa znao i on mi je rekao da će za svakog njihovog biti ubijeno troje naših ljudi. Oba puta sam tražio Tintora. On je bio alfa i omega tih događaja”, pojasnio je Hasanović.

Optužnica po osam tačaka tereti Tintora, kao nekadašnjeg predsjednika Kriznog štaba općine Vogošća, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na nesrpsko stanovništvo te općine u periodu od aprila do kraja jula 1992. godine.

On je optužen za nezakonito zatočavanje, mučenje, premlaćivanje, tjeranje na prinudne radove i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjena na više lokacija, uključujući logore.

Suđenje se nastavlja 30. januara.

/PREUZETO SA BIRN BIH/