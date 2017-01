TINTOR: INSISTIRANJA NA PODJELI OPĆINE VOGOŠĆA

Svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da je početkom maja 1992. godine bio na sastanku na kojem je optuženi Jovan Tintor rekao da želi da se općina Vogošća podijeli.

Besim Krupalija, bivši potpredsjednik Izvršnog odbora Skupštine općine Vogošća, kazao je da je vlast funkcionisala normalno do septembra 1991. godine, kada su postali zategnuti odnosi između Bošnjaka i Srba.

Svjedok je rekao da je 1992. godine jedan od prvih zahtjeva Srpske demokratske stranke (SDS) bio da se jedna ulica u Vogošći preimenuje u “Dražinu ulicu”, što je, prema njegovim riječima, uznemirilo stanovništvo.

Ispričao je da se u aprilu zadesio u kancelariji Rajka Koprivice, tadašnjeg predsjednika općinskog Izvršnog odbora, kada je policajac Milenko Tepalčević insistirao da se izvrši podjela Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Krupalija je kazao da mu je krajem aprila bio zabranjen ulaz u zgradu Općine. Tada ga je, kako je ispričao, do posla pratio “žuti ‘golf’” u kojem je bio čovjek sa čarapom na glavi. Kada je stigao ispred zgrade Općine, zaustavila su ga dva uniformisana lica, koja su ga ispitivala i zabranila mu ulazak u zgradu.

“Kada sam došao na ulaz, stajala je druga osoba i rekla mi da ja više ovdje ne mogu raditi, da je to srpska opština i da za nas ovdje nema mjesta. Rekao je da mu je naređeno da bude ljubazan prema nama, ali da on može i da puca i hapsi”, prisjetio se svjedok.

Prema njegovom kazivanju, 2. maja 1992. dobio je poziv da ide na razgovor sa SDS-om kako bi se deblokirao rad Općine. Napomenuo je da su sastanku, između ostalih, prisustvovali optuženi Jovan Tintor i Koprivica. Svjedok je kazao da je čuo kako je Tintor bio predsjednik Kriznog štaba, ali da nikada nije vidio papir o tome.

“Tintor je rekao: ‘Da znate, ja više nikad neću živjeti u suverenoj BiH. Vi muslimani niste htjeli da živite u Jugoslaviji i mi više nikada nećemo da živimo s vama. Mi hoćemo da podijelimo opštinu. Gdje žive muslimani, to ćemo ostaviti muslimanima, a gdje žive Srbi, to će biti srpsko’”, prisjetio se Krupalija.

On je dodao da ga je tada sa sastanka ispratio Koprivica i kazao mu: “Zdravo, Besime, ja i ti se više nikako nećemo vidjeti.”

Nakon nekoliko sati, kako je svjedok naveo, počela je pucnjava i stanovništvo njegovog naselja Menjak sklonilo se u podrume. Pucnjava je trajala do večernjih sati i, kako je rekao, sve kuće su bile pogođene.

“Kada smo izašli, vidjeli smo kompletno rasulo. Došla je informacija da su stigli ‘šešeljevci’ i narod je počeo da bježi. Ja sam drugi dan otišao u Sarajevo”, izjavio je Krupalija.

Optužnica po osam tačaka tereti Tintora, kao nekadašnjeg predsjednika Kriznog štaba općine Vogošća, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na nesrpsko stanovništvo te općine u periodu od aprila do kraja jula 1992. godine.

On je optužen za nezakonito zatočavanje, mučenje, premlaćivanje, tjeranje na prinudne radove i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjena na više lokacija, uključujući logore.

Suđenje se nastavlja 6. februara.

/PREUZETO SA BIRN BIH/