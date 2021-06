SVJETSKI DAN BICIKLA: PREDNOSTI BICIKLA KAO JEDNOSTAVNOG NAČINA PRIJEVOZA

Svjetski dan bicikla se obilježava 3. Juna s ciljem posvećivanja pažnje biciklu i njegovim prednostima kao jednostavnog, pouzdanog, dostupnog , čistog i ekološki prikladno održivog načina prijevoza.

Vožnja biciklom sve je popularniji oblika rekreacije i jedna od rijetkih sportskih aktivnosti koja se može prilagoditi načinu života, navikama, interesima i potrebama. Biciklizam je idealna aktivnost koja pozitivno utiče na mentalno i fizičko zdravlje.

Osim rekreativne i sportske vožnje bicikla se sve češće koristi za odlazak na posao do tržnog centra i slično. Jedan od naših sagovornika povodom obilježavanja Svjetskog dana bicikla je naš sugrađanin iz Vogošće Emir Sulejmani koji rekreativno vozi bicikl. Kako kaže, upravo iz razloga jer je teško naći parking mjesto za auto i s obzirom na to da je biciklo praktičnije, je jedan od osnovnih razloga zbog kojeg sve češće koristi bicikl. Pored tog razloga posebno ističe, da vožnjom bicikla doprinosi svom fizičkom zdravlju i kad kod mu prilike dozvoljavaju koristi biciklo. Emir kaže da biciklo koristi za sve poslove koje može da obavi na području Vogošće s tim da nemaju adekvatne staze za bicikliste do grada, što za razliku u drugim uređenim državama to posjeduju. Problem s kojim se susreće jeste nemogućnost biciklističkih staza u ovom gradu kao i parking mjesta za bicikla. Emir Sulejmani je naglasio da treba povećati svijest o biciklizmu i poraditi na uslovima za bicikliste jer vožnjom bicikla doprinosimo čistoj ekologiji.