STIŽU POLARNE HLADNOĆE – ZAŠTITITE SE NA VRIJEME

Meteorolozi upozoravaju da se narednih dana očekuju veoma niske temperature i hladno vrijeme. S obzirom na to, građani se pozivaju na oprez i zaštitu od pothlađivanja, smrzavanja ili povreda nastalih zbog vremenskih neprilika. U posebno rizičnu grupu spadaju starije osobe i djeca jer su osjetljiviji na djelovanje niskih temperatura. Također se savjetuje oboljelim od srčanih bolesti kao i respiratornih bolesti izbjegavanje izlaganja niskim temperaturama, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima.

Ukoliko ste primorani da izađete iz kuće, potrebno je zaštiti glavu kapom (preporučuje se od vune), usta i nos zaštiti šalom, kako se ne bi direktno udisao ledeni vazduh, dok lice i ruke treba zaštiti masnom kremom i dodatno rukavicama. Od posebnog je značaja izabrati odgovarajuću odjeću i obuću. Savjetuje se oblačenje pamučne i vunene odjeće u više slojeva. Jakne bi trebalo da budu nepropustljive za vlagu, otporne na uticaj vjetra i hladnoće. Obuća bi trebalo da je udobna, nepropusna za vlagu, sa toplim ulošcima, a obavezno sa gumenim đonom koji onemogućava klizanje. Savjetuje se da pažljivo birate put kojim hodate, izbjegavajući hodanje po zaleđenim površinama, kako ne bi došlo do klizanja, padova i mogućih lomova.

Ako ipak dođe do pada, preporuka je da se, u što kraćem vremenskom periodu, obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi kako bi se obezbijedila neophodna stručna pomoć.

U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na pothlađivanje organizma (osjećaj hladnoće i drhtavice, ukočenost lica i prstiju na rukama i nogama, gubitak osjećaja u tim dijelovima tijela, teškoća pri hodanju, iscrpljenost) potrebno je potražiti hitnu medicinsku pomoć što je prije moguće. Ukoliko se osoba nalazi u udaljenom području, trebalo bi pozvati hitnu medicinsku pomoć. U tom slučaju, savjetuje se postepeno zagrijavanje tijela i uzimanje gutljaj po gutljaj tople tečnosti (nikako vrele).

Tokom dana trebalo bi konzumirati tople napitke, najbolje nezaslađeni čaj.

Važno je i uzimati namirnice koje sadrže vitamine u visokoj koncentraciji. Alkohol i velike količine kofeina bi trebalo izbjegavati u potpunosti, jer izazivaju širenje krvnih sudova i dodatni gubitak tjelesne toplote. Preporučuje se i izbjegavanje zatvorenih prostora u kojima boravi veliki broj ljudi kako bi se prevenirao prenos respiratornih infekcija. Preporuke su i da češće kontaktirate članove porodice, prijatelje i komšije koji većinu vremena provode sami (naročito starije ili bolesne osobe).

BUDITE NA OPREZU ZBOG MOGUĆEG SMRZAVANJA VODOVODNIH INSTALACIJA

Kako bi se spriječilo smrzavanje vode u instalacijama zbog najavljenih niskih temperatura koje nas čekaju, dobro je povremeno puštati vodu iz svih slavina i u objektima u kojima se ne boravi preko noći ostaviti da voda iz slavine lagano kaplje. Trošak takve potrošnje znatno je manji od onoga koji može nastati zbog puknuća cijevi.

Mogućnost smrzavanja je veća što se troši manje vode, kao i na instalacijama koje su postavljene plitko ili pak prolaze negrijanim dijelovima zgrade, poput garaža i podruma.

Iz KJKJP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo upozoravaju građane i upravitelje zgrada da blagovremeno poduzmu potrebne mjere zaštite, koje će evidentno uticati na to, da kućni budžeti ne budu dodatno opterećeni izdvajanjem za popravke instalacija i vodomjera. Napominju da interne vodovodne instalacije čine svi cjevovodi iza glavnog vodomjera. Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici vodovodne usluge, te ih savjetuju da još jednom provjere zaštitu svojih vodomjera i vodovodnih instalacija.

Zaštitu od mraza najbolje je izvršiti tako što će se vodomjer i otkrivene cijevi obložiti odgovarajućim termo izolacijskim materijalom (stiropor, staklena vuna, stare deke i sl). Sve vodovodne cijevi, koje se nalaze na otvorenom, potrebno je isprazniti, kao i ukoliko je moguće, zatvoriti otvoreni prostor u kojem su smještene vodovodne instalacije. Ovaj trošak je puno manji od onog koji nastaje zbog puknuća cijevi, nakon što se voda zaledi. Ukoliko primijetite da ste ostali bez vode savjetuje se, da prvo provjerite stanje instalacija u vodomjernom oknu, te pokušaju okrenuti ventil, ali nikako na silu. Ventil koji nije moguće okrenuti upućuje da je voda u instalacijama u vodomjernom oknu zaleđena. Najbrže će se odlediti pomoću isparavanja tople vode u zatvorenom oknu sa spuštenim poklopcem. Zamrznute instalacije nikako se ne smiju odleđivati direktnim polijevanjem tople vode preko njih, niti korištenjem otvorenog plamena. Za ponovnu uspostavu vodosnabdijevanja, potrebno je pronaći, odnosno pregledati svaki dio instalacije.

Ukoliko niste u mogućnosti sami riješiti problem odmrzavanja vode u cijevima iza glavnog vodomjera, potrebno je da se obratite stručnim licima – vodoinstalaterskim firmama ili upraviteljima.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Službi vodomjera i dezinfekcije vode KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo, na telefon 033/774 – 923.

SAVJETI ZA VOZAČE

Većina vozača ne pripremi na vrijeme vozilo za zimske uslove, nego probleme sa automobilom i niskim temperaturama rješava tek kad isti nastanu. S obzirom na najavljene izrazito niske temperature evo par savjeta koji mogu pomoći pri zaštiti vozila u zimskim uslovima.

Provjerite koncentraciju, odnosno temperaturu smrzavanja rashladne tekućine i promijenite je ukoliko je to potrebno. Tekućinu za pranje vjetrobrana treba obogatiti tekućinom protiv zamrzavanja, da ne bi došlo do oštećenja njenog rezervoara ili električne pumpe. Dospite sredstvo za odmrzavanje rezervoara goriva, da bi se spriječilo zamrzavanje vlage i blokiranje cjevovoda goriva. Podmažite gume na vratima glicerinom, a vjetrobranska stakla treba prekriti ceradom ili kartonom. Naročito je potrebno provjeriti stanje akumulatora i kablova jer to jedan od najčešćih razloga otkazivanja motora.

Savjetujemo da pokretanje motora sačekate pola minute ili minutu na leru. Prije nego započnete vožnju krenite polako i ne pretjerujte sa gasom dok se motor ne zagrije na radnu temperaturu. Treba obratiti pažnju i na mjenjač, jer se njegovo ulje može jako zgusnuti i pružati veći otpor na ručici prilikom promjene brzine.

I na kraju još jedan apel – prilagodite brzinu uslovima na putu, jer je put kočenja znatno duži na klizavoj podlozi.