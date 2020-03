ŠTA JE SAMOIZOLACIJA?

Virus korona nije najsmrtonosniji virus koji je pogodio čovječanstvo, ali teško je sjetiti se događaja, a da nije rat, koji je čitavim državama i kontinentima tako radikalno promijenio svakodnevnicu i poremetio ustaljenu životnu rutinu.

Jedna od neplaniranih okolnosti koju koronavirus nameće jeste i potencijalna SAMOIZOLACIJA. Šta ona podrazumijeva i kako je preživjeti.

Ako ste se vratili ste se iz inostranstva a naročito iz Italije, Kine, Irana ili drugog žarišta virusa korona. Možda niste zaraženi, ali vam je preventivno preporučena samoizolacija. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, OSTAĆETE U SVOJOJ KUĆI NAREDNIH 14 DANA I IZBJEGAVAJTE BLISKI KONTAKT SA DRUGIM LJUDIMA. Nećete ići na posao, fakultet ili u školu. Samoizolacija vam je određena zbog sumnje na COVID-19 i koliko god se dobro osjećali, jednostavno rečeno – NE MRDAJTE NIGDJE.

Nije obavezno da ostale ukućane pošaljete van kuće ali je preporučljivo da tokom samoizolacije boravite u različitim prostorijama koje su odvojene zatvorenim vratima. Posjete iz spoljnog svijeta apsolutno su zabranjene.

Dobro je da soba u kojoj ste se samoizolovali bude dobro provjetrena i ima prozor koji može da se otvori. Redovno provjetravajte sobu i svaki dan prostorije u kojima boravite čistite sredstvom za čišćenje koje po mogućnosti sadrži dezinfijens.



Ako u stanu ili kući imate više kupatila, dogovorite se sa ukućanima da ne ulaze u ono koje ćete koristiti. Ukoliko to nije slučaj, potrebno je redovno čišćenje i dezinfekcija kupatila, a preporučeno je da zaražena osoba kupatilo uvijek koristi nakon drugih ukućana, a prije narednog čišćenja.

Ne dijelite peškire, odjeću, posuđe ili bilo koje predmete sa drugim ljudima. Sve što ste iskoristili, potrebno je dobro mašinski oprati prije nego što dođe u kontakt sa drugim ljudima.

Redovno i temeljito perite ruke vodom i sapunom, a neka to rade i vaši ukućani. Ako je neophodno da se nakratko nađete u istoj prostoriji, obavezno nosite masku. Ako razmjenjujete predmete sa ukućanima, ne radite to bez rukavica. Ne dodirujte rukom lice, oči, nos, usta, ne rukujte se ni s kim.

Ako kašljete i kišete usta prekrijte maramicom – maramicu nakon upotrebe odložite u kantu za otpad sa poklopcem a ruke dobro operite i dezinfikujte.

Najbolje je da vam sve potrebštine iz spoljnog svijeta (hrana, piće, lijekovi) obezbjeđuju ukućani ili prijatelji. Ako ste sami dostavne i kurirske službe su odlično rješenje. Isporuku kad god to možete plaćajte onlajn a sa dostavljačem dogovorite da ono što je donio ostavi ispred vrata i udalji se. Ako ipak morate lično preuzeti prilikom preuzimanja održavajte potrebnu udaljenost od njih (barem 1 metar) i prekrijte nos i usta maskom ili maramicom.

Isti princip važi i za sve sitne obaveze i poslove koje treba da završite. Neka vaši prijatelji ili članovi porodice urade to umjesto vas.

Pratite svoje simptome (povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratki dah) i mjerite temperaturu ujutro i navečer. Ako vam je potrebna medicinska pomoć, ne preduzimajte ništa na svoju ruku. Pozovite Hitnu pomoć ili nadležne institucije, kako bi vam adekvatna pomoć ili transport u bolnicu bili ukazani bez posljedica po druge.

Samoizolacija ne podrazumijeva samo ljude, već i životinje. Klonite se kućnih ljubimaca.

Iskoristite vrijeme i organizujte ga prema svojim afinitetima. Možete učiti, čitati, gledati filmove, slušati muziku, vježbati ili razgovarati telefonom.

Ne dozvolite da fizička izolacija bude i socijalna. Neophodno je redovno održavati kontakt sa porodicom i prijateljima putem telefona ili društvenih mreža.

Iako na prvi pogled ne djeluje zabavno provesti dvije sedmice u zatvorenom prostoru, ljudi koji su u samoizolaciji u sopstvenom domu privilegovani su u odnosu na one koji se nalaze u karantinima u zdravstvenim ustanovama jer se nalaze u svom prirodnom okruženju.

Ne očajavajte i budite odgovorni, zbog vašeg zdravlja i zdravlja vaših najdražih.