SŠC VOGOŠĆA USKORO ISPRAĆA JOŠ JEDNU GENERACIJU MATURANATA

Iako je do kraja još jedne online školske godine ostalo manje od dva mjeseca, srednje škole se pripremaju za ispraćaj maturanata. Tako je i u SŠC Vogošća, gdje se nastava odvija po kombinovanom modelu. Direktor škole Said Poljo kaže da je i ova školska godina protekla u okolnostima pandemije i epidemioloških mjera koje su se poštovale. Ipak nastavni plan i program se realizovao koliko god je to bilo moguće. Maturanti su imali praktičnu nastavu, dok su drugi pratili časove putem interneta. Na isti način u školi je nedavno obilježena 42. godišnjica rada i postojanja ove obrazovne ustanove.