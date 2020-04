SŠC VOGOŠĆA: PROCES POLAGANJA MATURE U SREDNJIM ŠKOLAMA

S obzirom da se 5. maja 2020. godine završava nastavni proces za sve maturante u srednjim školama, o načinu provođenja procesa polaganja mature u srednjim školama pojasnio je direktor SŠC Vogošća Said Poljo. Istakao je da će polaganje maturskog biti malo drugačije zbog novonastale situacije zbog pandemije koronavirusa i održavanja online nastave. Srednje škole su dužne, putem platforme koju koriste za realizaciju online nastave, organizirati polaganje mature/završnog ispita. Svaka škola je dužna napraviti raspored odbrane završnog ispita i blagovremeno obavjestiti učenike o terminu odbrane završnog ispita. Direktor Said Poljo kazao je da će biti i komisija i ocjenjivati radove tako što će online biti učenik i komisija. Također, radove će škola isprintati. Svjesni smo da je polaganje mature svečani čin koji predstavlja završetak jednog važnog poglavlja u našim životima i znamo da su maturanti zamišljali na drugačiji način završetak svog srednjoškolskog obrazovanja, ali nažalost kako kaže direktor Said moramo se prilagoditi trenutnoj situaciji i omogućiti učenicima da na vrijeme završe svoje školske obaveze. Posebno je istakao da ove godine neće biti maturske večeri kao do sada iako je sve bilo organizovano.

Nadamo se da će maturanti uspješno savladati i ovu poslednju prepreku u srednjoškolskom obrazovanju i uspješno nastaviti svoje životne puteve koje budu odabrali.