SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA: ULAGANJE U DEFICITARNA ZANIMANJA JE NEOPHODNO

Značaj praktične nastave je višestruk za zanimanja koja se školuju u Srednjoškolskom centru Vogošća. Deficitarna zanimanja su potencijal u društvu te se roditelji i nastavnici bore da uz poslodavce koji omogućavaju praksu, djecu osposobe za rad.

Značajan broj učenika se stipendira kaže direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Said Poljo. Uglavnom su to učenici prvih i drugih razreda. Jedan dio stipendija obezbijedi resorno ministarstvo, jedan Općina Vogošća a nastavlja se i saradnja sa nevladinom organizacijom iz Njemačke koja je do sad stipendirala 18 učenika. Radi se o stipendijama za obavljanje praktične nastave kod poslodavaca.

Srednjoškolski centar Vogošća i dalje će nastojati da realizuje projekte i ostvaruje saradnju sa svima koji znaju da je ulaganje u obrazovanje investicija koja se uvijek isplati.