SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA: PLAN I PROGRAM RADA SE POŠTUJE

Više od 400 đaka Srednjoškolskog centra Vogošća nastavu pohađa online. Kako je pojasnio direktor škole Said Poljo, uvažavajući naredbe i mjere Federalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva koje su usmjerene na prevenciju širenja infekcije Covid19, uputstvo resornog kantonalnog ministarstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini vezano za period od 23. oktobra do 6. novembra, ostaje na snazi do 18. decembra.

Direktor Poljo istakao je da djeca iznalaze različite metode da ispune svoje obaveze ali i nastavnici da prilagode nastavno gradivo uslovima u kojima se radi. „Sve što je predviđeno planom i programom mora se obaviti u toku školske godine i zato je veliki zahtjev pred nastavnicima postavljen da oni usklade svoje nastavne planove i da u skraćenom času, koji traje 30 minuta, ono što je najvažnije predoče djeci putem online platforme u kojoj mi radimo. Mi većih problema nemamo ali stalno ističem da imamo problem kad je oprema učenika u pitanju. Činjenica je da je loš socijalni standard u našem društvu a pogotovo kad su u pitanju učenici trećeg stepena jer većina roditelja neradi. Dakle, naš osnovni problem je tehnička oprema. I nastavnici se snalaze kako znaju, zato želim da izrazim zahvalnost svojim kolegama da su uspjeli u ovim okolnostima da odgovore zadatku koji je pred nama“ kazao je Poljo i također zahvalio roditeljima djece koji su podrška sistemu u kojem se radi.

U januaru je planiran raspust u trajanju od četiri sedmice.