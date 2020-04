SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KS: NEZAPOSLENOST SVE VEĆA I NA PODRUČJU VOGOŠĆE

Znamo da će posljedice koronavirusa biti velike po globalnu ekonomiju, a samim tim i privredu u našoj Zemlji. Za ovaj kratak period broj nezaposlenih porastao je što nisu nimalo optimistični podaci. Igor Kamočaji iz Službe za zapošljavanje KS kazao je da je do 18.03.2020 godine bio najmanji broj nezaposlenih, međutim od proglašenja pandemije broj nezaposlenosti znatno se počeo povećavati. Na evidenciji nezaposlenih u KS do danas imamo 62. 478 osoba. Kada je riječ o području općine Vogošća također u periodu pandemije povećava se broj nezaposlenih pa tako trenutno na evidenciji na birou Vogošća je 4848 nezaposlenih osoba. Igor Kamočaji je istakao da oni koji ostanu bez posla prijavu na biro mogu poslati putem e-maila, faxa da bi se izbjegle gužve zbog zaraze koronavirusom, do sada taj sistem odlično funkcioniše iako je na početku bilo problema.

Sve osobe koje su se prijavile na evidenciju neće biti oštećene u svom pravu na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje ili dokup staža.