ŠLJIVO PROTIV GAMBELIĆA ŽELI TITULU PROFI PRVAKA BIH U BOKSU

Bosna i Hercegovina će 19. juna dobiti državnog prvaka u profi boksu u super velter kategoriji. Rukavice će u KSC Vogošća, na taj dan, ukrstiti Džan Šljivo i Siniša Gambelić, čiji meč je predviđen u šest rundi.

19. juna će, uz spomenuti meč, koji će ujedno biti i gala borba večeri, biti održano i još nekoliko atraktivnih mečeva, a podršku svom dosta mlađem kolegi, dao je i Adnan Redžović, koji će biti jedna od predborbi u KSC Vogošća u „Noći šampiona”.

Za mladog Šljivu, koji će tek napuniti 22 godine, ovo će biti ujedno i deveti profesionalni meč, te ujedno i najvažniji u njegovoj karijeri.

„Ulog je veliki. Ulog je titula prvaka Bosne i Hercegovine, koju smatram kao jednom od preduslova, koji moram ispuniti kako bi mogao ostvariti svoj krajnji cilj, a to je borba za jednu od prestižnih svjetskih titula”, kaže Šljivo, koji je u 2021. godini već imao tri profesionalna meča.

„Ostvario sam sve tri pobjede nokautom, dva puta u drugoj i jednom u prvoj rundi, a ovaj put vjerujem da ću morati u ringu ostati i nešto duže, jer ispred sebe imam iskusnog i jakog protivnika. Nemam ništa protiv toga, jer mi je možda i potrebno da budem među konopcima koju rundu više, ali uopšte ne sumnjam u svoiju pobjedu. Bit će ovo pravi ispit za mene, te vjerujem da ću pokazati koliko zaista vrijedim.”

Mladi bh. bokser, koji je prije godinu dana pobijedio tumor, iza sebe ima već šest mjeseci napornih priprema i borbu protiv Gambelića će dočekati u najboljoj formi do sada.

„Svoju najveću borbu sam, već dobio i sada želim sa navijačima i publikom, na domaćem terenu, dobiti borbu u ringu. Upravo mi je povratak u ring bio najveća motivacija da se izborim sa bolešću i prvo što sam uradio, kada su mi nalazi bili čisti, bio je odlazak na trening. Zbog boksa sam danas među živima i za boks ću dati sve. Ne postoje prepreke, koje se ne mogu preći, a vjerujem da će i publika uživati u jednom velikom sportskom spektaklu koji smo pripremili”, rekao nam je Šljivo.

19. juna u KSC Vogošća, planirano je sedam borbi. Početak glavnog programa predviđen je od 20 sati, kada će početi uvodne borbe finala seniorskog državnog prvenstva BiH (3 borbe).

Glavni meč večeri između Džana Šljive i Siniše Gambelića, trebao bi početi oko 22 sata. Zvanično vaganje i pres-konferencija uoči najavljenih borbi, bit će održana 18. juna u Hotelu Hills u 18 sati.

Program borbi:

Džan Šljivo (BiH) vs Siniša Gambelić (BiH) – 6 rundi – super velter

Adnan Redžović (BiH) vs Kristian Kirilov (Bugarska) – 6 rundi – teška

Boško Mišić (BiH) vs Vedran Šoškan (Hrvatska) – 4 runde – poluteška

Željko Stegić (BiH) vs Vanja Dumitrov (Srbija) – 6 rundi – poluteška

Kenan Hanjalić (BiH) vs TBA – 4 runde – teška

Petar Nosić (BiH) vs TBA – 4 runde – poluteška

Marko Dmitrović (BiH) vs TBA – 4 runde – velter