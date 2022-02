SARADNJA NA ORGANIZACIJI TAKMIČENJA: KANTON SARAJEVO I OPĆINE ZAJEDNO PREPOZNAJU IZVRSNOST KOD UČENIKA

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović i načelnici, odnosno predstavnici devet sarajevskih općina su potpisali sporazume o saradnji i načinu organizovanja općinskih takmičenja i revije/smotri djece predškolskih ustanova i učenika osnovnih škola.

Prema riječima ministrice Hota-Muminović, sve općine u Kantonu Sarajevo ove godine organiziraju takmičenja iz matematike, fizike, pregovaranja, umjetnosti…

“Sve ćemo to raditi zajedno, u koordinaciji. Zahvalna sam načelnicima općina koji su izdvojili finansijske i druge resurse da provedemo ova takmičenja. Tu je početak priče o izvrsnosti, na nivou lokalnih zajednica, a onda pravimo bazen onih najizvrsnijih, koji idu na kantonalna i takmičenja na višim nivoima. Poznato je da je Bosna i Hercegovina među najtrofenijim zemljama, zbog priznanja koje naši učenici donesu sa međunarodnih takmičenja u znanju, pri čemu je Kanton Sarajevo lider”, navela je ministrica Hota-Muminović.

Naglasak je stavila na informaciju da će Kanton Sarajevo ove godine bit će domaćim Juniorske balkanske matematičke olimpijade, od 28. juna do 3. jula. To je za sada prvo i jedino međunarodno takmičenje kojem je KS domaćin. “Na to smo vrlo ponosni, to je naša zajednička stečevina i zajednički razlog da budemo ponosni i radosni, jer prepoznajemo izvrsnost”, zaključila je ministrica Hota-Muminović.

