RUKOMETNA SUBOTA U VOGOŠĆI

Boljom igrom u drugom poluvremenu igrači RK Vogošća Poljine Hills savladali su Slogu iz Doboja rezultatom 36:26 i nastavili seriju premijerligaških pobjeda. U okviru 19.kola pred oko 300 gledalaca u Vogošći domaći su imali 8:3 već nakon 10 minuta ali se gosti serijom od 4-0 u potpunosti vraćaju u meč i drže priključak sa Vogošćanima. Nakon minimalne prednosti na poluvremenu (16:15) Vogošća u nastavku ipak kreće nešto angažovanije, nošeni odličnim Haseljićem na golu koji je u tim trenucima bio nesavladiv za igrače Sloge. Pitanje pobjednika prelomljeno je sredinom drugog dijela kada je Pekić dobio dvostruko isključenje. To kao da je motivisalo Vogošćane da krenu još jače pa su te četiri minute sa igračem manje završili serijom od 4-0 a kako se susret bližio kraju povećavali su prednost u odnosu na Dobojlije. U 53-oj minuti prvi put stižu do dvocifrene prednosti, 31:21, što uspjevaju zadržati do samog kraja susreta. Bečić i Geko sa po 6 postignutih golova predvodili su Vogošćane u pobjedi a najbolji pojedinac na parketu bio je nesumnjivo golman Haseljić koji je susret završio sa 23 uspješne odbrane uz dva „skinuta“ sedmerca.

U utakmici 15.kola Prve rukometne lige FBIH grupa Jug, koja je prethodila susretu Vogošće i Sloge, mladi sastav Vogošće II poražen je na domaćem parketu od gostiju iz Jablanice, ekipe Neretve. U dosta izjednačenoj utakmici Jablaničani su uspjevali da cijelim tokom susreta drže prednost na svojoj strani. Poluvrijeme je završeno rezultatom 14:15 a do kraja susreta gosti su zahvaljujući odličnom golmanu Čilićuuspjeli da tu razliku povećaju na pet golova razlike, 29:34. Prvi strijelac meča bio je Zlatko Kreso iz redova Vogošće II pogodivši protivničku mrežu ukupno 11 puta, a gol manje na drugoj strani postigao je Ćosić. Golman gostiju Enid Čilić završio je susret sa 15 uspješnih odbrana i jedan je od najzaslužnijih za pobjedu ekipe iz Jablanice.