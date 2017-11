RUKOMETAŠI VOGOŠĆE TEŽE OD OČEKIVANOG SAVLADALI SLAVIJU REZULTATOM 32:27

U sportskoj dvorani u Semizovcu RK Vogošća Poljine Hills uspio je upisati šestu pobjedu u sezoni, savladavši RK Slaviju rezultatom 32:27. Prvi dio utakmice protekao je u izjednačenoj igri, gosti nisu dozvoljavali Vogošći da nametne svoj tempo igre. U jedanaestoj minuti Slavija je uspjela doći i do vodstva, bilo je 4:5. Sedam minuta trajalo je vodstvo gostiju, da bi Vogošćani u 18-toj minuti izjednačili na 8:8. Uslijedila je odbrana sedmerca Haseljića nakon koje Vogošća dolazi do prednosti od jednog pogotka. Do kraja prvog poluvremena gosti su uspjeli izjednačiti i na odmor se otišlo rezultatom 14:14.

Drugo poluvrijeme pripalo je Vogošći koja je na početku napravila seriju od 5:1 i već tada nagovijestila bolju igru. Do kraja utakmice igrači Senada Skopljaka uspjeli su držati rezultatsku prednost, a svi igrači dobili su priliku za igru. Vrijedi napomenuti da je 22 sekunde do kraja utakmice mladi Karamehmedović faulirao gostujućeg golmana Močevića nakon čega je došlo do naguravanja, što je bacilo mrlju na do tada fer i korektnu utakmicu. Strasti su se ubrzo smirile, a mladi rukometaš zaradio je crveni karton.

Marko Pandžić završio je utakmicu kao najefikasniji sa 12 postignutih golova, a pratio ga je Almir Osmanhodžić postigavši dva manje. Mirza Haseljić ubilježio je 13 odbrana, a na drugoj strani Nenad Janjić uspio je devet puta zaustaviti loptu.

U narednom devetom kolu Vogošća gostuje Kaknju, a Slavija je slobodna ekipa. RK Vogošća Poljine Hills 25. i 26. ovog mjeseca očekuju dva susreta protiv norveškog Fyllingena u okviru šesnaestine finala Challenge kupa. Prva utakmica na rasporedu je u subotu u 19 sati u dvorani „Amel Bečković“. Oba susreta kao i protiv izraelskog Holona biće odigrana u Vogošći.