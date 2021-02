RUKOMETAŠI VOGOŠĆE PREKO ISKRE U NAREDNOM KOLU KUP-A BIH

Pred praznim tribinama dvorane „Amel Bečković“ rukometaši Vogošće su rezultatom 34:24 lakše od očekivanog savladali Iskru iz Bugojna. Prvih nekoliko minuta proteklo je izjednačeno, Vogošća je od 9.minute došla do vodstva i nije ga ispuštala do kraja utakmice. Domaći su u 20.minuti imali tada maksimalnih +6 (12:6), a do kraja prvog dijela i povećali na +7, bilo je 17:10. I u nastavku utakmice rukometaši Vogošće sačuvali su preDnost i slavili pobjedu rezultatom 34:24. Novi trener Vogošće Adem Bašić tokom utakmice pružio je priliku svim rukometašima, kako onim iskusnim, tako i mladim koji su mu se nametnuli, a ujedno mu je ova utakmica poslužila za dodatno uigravanje ekipe. Najbolji stijelac na utakmici bio je Adis Hrbat koji je postigao 9 pogodaka, u gostujućim redovima Davor Laković postigao je dva gola manje. Golman Vogošće Damir Efendić ubilježio je 12 odbrana. U ovoj fazi takmičenja u Kupu-u igrala se igrala samo jedna utakmica, tako da su se domaći plasirali u 2.kolo, a protivnika će saznati u narednim danima. Trofej ove sezone brani tuzlanska Sloboda koja je prošle godine u finalu savladala Izviđač. Do tada narednog vikenda nastavlja se takmičenje u Premier rukometnoj ligi BiH. Vogošća gostuje Maglaju, a Iskra igra u Ljubuškom protiv Izviđača.