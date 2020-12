RUKOMETAŠI VOGOŠĆE NAKON PREOKRETA DOŠLI DO TREĆE POBJEDE U NIZU

Da su u dobroj formi pokazali su još jednom rukometaši Vogošće. Naime, oni su u 13.kolu Premijer rukometne lige BiH savladali RK Konjuh nakon velikog preokreta rezultatom 27:25. Gostima je pripalo prvih 15 minuta. Vogošćani su uspjeli doći do vodstva 8:7, ali igrači iz Živinica prave seriju od 3:0 i dolaze do +2, bilo je 10:8. Do kraja prvog poluvremena uspjeli su povečati prednost na 4 pogotka, ali se na odmor otišlo kod rezultata 14:11 za Konjuh. Gosti su dobro otvorili drugo poluvrijeme. Konstantno su imali 3 – 4 gola prednosti, a u 43.minuti i maksimalnih 5 golova, bilo je 21:16. Nakon toga domaći rukometaši prave nekoliko brzih akcija i pogodaka i 10.minuta poslije uspjeli su poravnati rezultat na 24:24. Finiš utakmice pripao je RK Vogošća, igrači Enida Tahirovića uspjeli su napraviti preokret i na kraju slaviti veoma važnu pobjedu protiv RK Konjuh rezultatom 27:25.

Rukometaš Vogošće Ivan Benić bio je junak pobjede, postigao je 11 pogodaka i utakmicu je završio kao najbolji strijelac. Kod Konjuha 8 je postigao Nikola Grujić. Vogošći je ovo bila osma pobjeda u sezoni uz četiri poraza i jednom neriješenom utakmicom. Konjuh sada ima šest pobjeda i isto toliko poraza. Do kraja prvog dijela sezone ostala su još dva kola. Vogošća narednog vikenda igra na domaćem terenu protiv Gračanice , dok će u 15. kolu na gostovanje Derventi. Konjuhu preostaju utakmice protiv Borca u Živinicama, te protiv Gračanice u gostima.