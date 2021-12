RUKOMETAŠI VOGOŠĆE NA ZIMSKU PAUZU IDU KAO TREĆEPLASIRANI NA TABELI

Rukometaši Vogošće prvi dio sezone završili su velikim bodom na teškom gostovanju u Gračanici i trećim mjestom na premijerligaškoj tabeli.

Sami kraj polusezone donio je Vogošćanima niz teških utakmica kući i na strani pa su tako u duel sa Gračanicom ušli dosta izmoreni i sa velikim brojem povreda. No bez obzira na to ostavili su srce na terenu i pokazali da je ove sezone Vogošća zasluženo u vrhu bh rukometa. Na posljednjoj utakmici u ovoj kalendarskoj godini nisu dozvolili domaćinu da se „odlijepi“ i do samog kraja su parirali a u posljednjoj minuti utakmice sa dva pogotka došli do zlata vrijednog boda koji ih je doveo do samog vrha tabele Premijer rukometne lige BiH.

Rezultati 15. kola Premijer rukometne lige BiH:

Gračanica – Vogošća 24:24

Sloboda – Borac BL 26:26

Maglaj – Izviđač 29:27

Konjuh – Sloga GV/U 29:24

Sloga D – Iskra 27:25

Gradačac – Leotar 22:17

Bosna V – Krivaja 33:30

slobodna ekipa Bosna Sarajevo