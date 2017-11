RK VOGOŠĆA TEŽE OD OČEKIVANOG SAVLADAO RK SLAVIJA REZULTATOM 32:27

U sportkoj dvorani u Semizovcu RK Vogošća Poljine Hills uspio je upisati šestu pobjedu u sezoni,a pobjedio je RK Slaviju rezultatom 32:27. Prvi dio utakmice protekao je u izjednačenoj igri, gosti nisu dozvoljavali Vogošći da nametne svoj tempo igre. U jedanaestoj minuti Slavija je uspjela doći i do vodstva, bilo je 4:5. Sedam minuta trajalo je vodstvo gostiju, da bi vogošćani u 18-toj minuti izjednačili na 8:8. Uslijedila je odbrana sedmerca Haseljića, da bi nakon toga Vogošća došla do prednosti od jednog pogotka. Do kraja prvog poluvremena gosti su uspjeli izjednačiti, a na odmor se otišlo rezultatom 14:14.

Drugo poluvrijeme pripalo je Vogošći koja je na početku napravila je seriju od 5:1 i već tada se nagovijestila bolja igra. Do kraja utakmice igrači Senada Skopljaka uspjeli su držati rezultatsku prednost, a on je svim igračima dao priliku. Vrijedi napomenuti da je 22 sekunde do kraja utakmice mladi Karamehmedović faulirao gostujućeg golmana Močevića nakon čega je došlo do naguravanja, što je bilo i previše za ovakvu krajnje fer i korektnu utakmicu. Strasti su se brzo smirile, a mladi rukometaš zaradio je crveni karton.

Marko Pandžić završio je utakmicu kao najefikasniji sa 12 postignutih golova, a pratio ga je Almir Osmanhodžić koji je postigao dva manje. Mirza Haseljić ubilježio je 13 odbrana, a na drugoj strani Nenad Janjić uspio je devet puta zaustaviti loptu.

U narednom devetom kolu Vogošća gostuje Kaknju, a Slavija je slobodna ekipa. RK Vogošća Poljine Hills 25. i 26. ovog mjeseca očekuju dva susreta protiv norveškog Fyllingena u okviru šesnaestine finala Challinge kupa. Prva utakmica na rasporedu je u subotu u 19h u dvorani „Amel Bečković“. Oba susreta kao i protiv izraelskog Holona odigraće se u Vogošći.