RASPORED UTAKMICA DRUGOG VIKENDA TURNIRA “VOGOŠĆA 2020”

22. TRADICIONALNI MALONOGOMETNI TURNIR „VOGOŠĆA 2020“ – RASPRED UTAKMICA DRUGOG VIKENDA
SUBOTA 08.02.2020. – UTAKMICE PRVOG KOLA
(11:30) JOB VOGOŠĆA – DŽEMAT VOGOŠĆA
(12:30) VOLKSWAGEN – XYLON CORPORATION
(13:30) ORAHOV BRIJEG – UGORSKO
(14:30) MNK VOGOŠĆA – KUD VOGOŠĆA
NEDJELJA 09.02.2020. – UTAKMICE OSMINE FINALA
(10:00) FK UNIS – HIK NET DOO
(11:00) HOTONJ 2 – PRETIS
(12:00) SŠC VOGOŠĆA – BLAGOVAC CAFFE BAR NO EXIT
(13:00) BAGS ENERGOTEHNIKA – AKTIVA 2014
Najzanimljivije susrete možete pratiti u programu TV Vogošća.