PRVI VIKEND 22. TRADICIONALNOG MALONOGOMETNOG TURNIRA „VOGOŠĆA 2020“ – UTAKMICE PUNE UZBUĐENJA I GOLOVA

U prva dva takmičarska dana 22. Tradicionalnog malonogometnog turnira „Vogošća 2020“ odigrano je ukupno osam utakmica prvog kola. Većina od njih bila je uzbudljiva do samog kraja a koliko su bile atraktivne govori i činjenica da je postignuto ukupno 63 pogotka, u prosjeku gotovo 8 golova po utakmici.

U subotnjim utakmicama rezultatom 3:1 slavile su ekipe Hik Neta protiv Optime i Blagovca protiv Tihovića. Utakmicu punu preokreta odigrali su Patriotska liga i Hotonj II a na kraju su slavili igrači iz Hotonja rezultatom 6:4, s tim da su čak tri od šest pogodaka postigli u posljednjih 90 sekundi. Posljednji meč prvog dana bio je duel između Pretisa i podmlađene ekipe Ozrena u kojoj su slavili iskusni „Pretisovci“ rezultatom 8:1.

U tri od četiri utakmice nedjeljnog programa pitanje pobjednika odlučivale su sitnice. Mečevi između Bags Energotehnike i MDG Internationala, Englmayera i Aktive 2014 te Djece šehida i Caffe bara Relax bili su dueli izjednačenih ekipa u kojima je jedna greška mogla značiti prevagu. I Bags i Aktiva nakon takvih grešaka došle su u vodstva a kada su se njihovi protivnici otvorili i pokušali stići do pogotka to im je otvarali prostor za kontre i nove golove. Tako je Bags na kraju slavio sa 3:0 protiv MDG-a a Aktiva sa 2:0 protiv Englmayera.

Utakmica između Djece šehida i Relaxa završila je bez pobjednika u regularnom toku. Bilo je 2:2 a ekipa Caffe bara Relax prošla je dalje zahvaljujući boljem izvođenju penala (5:4). Četvrti meč drugog dana bio je više revijalni nego takmičarski. Ekipa RVI Vogošća i mladi sastav Jošanice „nadigravali“ su se za gol više pa je na kraju meč završen sa ukupno 22 pogotka – 12:10 za Jošanicu.

Turnir se nastavlja narednog vikenda preostalim mečevima prvog kola u subotu te prvim utakmicama osmine finala u nedjelju.