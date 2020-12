PRVI OKRUGLI STOL UDRUŽENJA “NOVA ŽENA” – OSNAŽIVANJE ROMKINJA

Od oktobra ove godine Udruženje “Nova žena” iz Semizovca otpočelo je sa inkluzijom djevojaka Romkinja u svoj fudbalski tim ali i u druge aktivnosti organizacije, te je 20.12.2020. godine organizovan i prvi Okrugli stol za članice organizacije i Romkinje sa područja općine Vogošća na kojem su identifikovani najčešći problemi sa kojima se predstavnice ove etničke manjine susreću u našoj lokalnoj zajednici. Ovu aktivnost, kao dio projekta unaprijeđenja ljudskih prava Romkinja, podržala je organizacija Urgent Action Fund iz Kalifornije (USA) što za organizaciju “Nova žena” predstavlja najveći uspjeh do sada. Tim povodom predsjednica Udruženja “Nova žena”, Daliborka Nikolić, istakla je:

“Podrška organizacije UAF iz Kalifornije za nas je od velikog značaja ne samo zato što do sada nikada nismo imale finansijere sa područja Sjedinjenih Američkih Država nego i zato što se kroz ovaj projekat rješavaju vrlo značajni problemi najvulnerabilnije skupine u našoj lokalnoj zajednici, a to su djevojke i žene Romkinje. Njihove nedaće su mnogobrojne i kompleksne a jedna od najčešćih je nemogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite, te u tom pravcu smo već poduzele konkretne akcije koje su u skladu sa našom vizijom jednakopravnosti u društvu i koje podržavaju relevantne organizacije i institucije među kojima je i Njemačka ambasada koja nam je i ove godine dodijelila grant. Dakle, protekla godina je, uprkos mnogobrojnim zastojima u aktivnostima zbog pandemije Covid 19, za nas bila veoma uspješna i mi smo upravo postale respektabilna organizacija na internacionalnom nivou.”