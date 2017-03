PROTEKLOG VIKENDA ZABILJEŽEN VELIKI BROJ POŽARA U KANTONU SARAJEVO

Proteklog vikenda je na području Kantona Sarajevo registrovan veliki broj požara, a uzrok su bili ljudi koji su radili proljetno čišćenje. Dosta požara je bilo i na području Vogošće ali brzom intervencijom vatrogasaca požari su ugašeni.

Ljudi su iskoristili lijepo vrijeme i čistili bašte, te su palili nisko rastinje i travu, a zbog jakog vjetra vatra se širila i izazvala požare. Najveći proj požara se upravo izazove prilikom proljetnih čišćenja kažu vatrogasci.

Policijskim službenicima Uprave policije naloženo je da kroz patrolne i druge vidove službe, poduzmu sve potrebne mjere na preventivnom djelovanju i zaštiti od požara, upozoravajući osobe na oprez prilikom izvođenja ovih radova, kao i na opasnost loženja vatre na otvorenom . Podsjetili su da izazivanje požara predstavlja počinjenje više krivičnih djela: Izazivanje opće opasnosti – predviđene sankcije, novčana kazana ili kazna zatvora do pet godina, Izazivanje šumskog požara – predviđene sankcije, novčana kazna ili kazna zatvora do dvanaest godina i Paljevina – predviđene sankcije, kazna zatvora od jedne do dvanaest godina.

Pozivaju se građani na maksimalan oprez kako bi se izbjegle neželjene posljedice”, apeluju iz MUP-a KS.