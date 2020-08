PROFESORICA PILAV: PAD ZARAŽENIH I USPORAVANJE EPIDEMIJE U SARAJEVU

Prvi dio današnje press konferencije Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom bio je posvećen aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, kao i presjeku stanja u proteklih šest mjeseci. Prof. dr. Aida Pilav, predsjednica Kriznog štaba, saopštila je da je trenutno 1.101 osoba u Kantonu Sarajevo zaražena koronavirusom, što je mnogo manji broj u odnosu na ukupan broj izliječenih od bolesti COVID 19 do sada u Kantonu koji iznosi 2.093.

“Na osnovu analize 382 uzorka, u protekla 24 sata evidentirane su 43 novozaražene osobe što je značajno manji broj zaraženih u odnosu na prethodne dane. Od ovog broja, 35 osoba (ili 81,3 posto novozaraženih) pripadaju porodičnim klasterima, te su u samoizolaciji od ranije. Ostalih 20 posto osoba zaraženo je kroz lokalnu transmisiju. Tokom jučerašnjeg dana evidentiran je oporavak 121 osobe, što je veoma dobar podatak. Jedna osoba je preminula, nažalost”, navela je prof. Pilav.

Na bolničkom liječenju, u Izolatoriju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nalazi se 69 osoba. Nema pacijenata koji koriste potporu respiratora pri disanju. Devet osoba je jučer otpušteno s bolničkog liječenja. U samoizolaciji se trenutno nalazi 1.736 osoba u Kantonu Sarajevo.

Profesorica Pilav prezentirala je i analizu epidemiološke situacije za proteklih šest mjeseci.

“Prvi slučaj zaraze u KS evidentiran je 20. marta ove godine. Do 29. maja je bilo potvrđenih 114 slučajeva, od čega se oporavilo 108 osoba, uz šest smrtnih ishoda. Na ovaj dan, 29.05. Sarajevo je bilo takoreći “corona free” zona. To je bio period restriktivnih mjera kojih su se naši građani dobro pridržavali, a nakon toga se bilježe novi slučajevi i rast zaraženih. U momentu popuštanja mjera koje su uslijedile, došlo je do veće mobilnosti ljudi i očekivano je bilo da će se pojaviti veći broj novozaraženih, a prvi slučaj zaraze ponovo se bilježi 03. juna ove godine. Analiza pokazuje da je bilo nekoliko “iskoka” i to 02. jula i 04. augusta, kada je potvrđeno 107 , odnosno 157 novozaraženih u Kantonu. U nekoliko navrata smo isticali da je u tom periodu došlo do kumulacije testova, odnosno analizirani su testovi za nekoliko dana” navela je profesorica Pilav.

Istakla je da se kontinuirano prati epidemiološka situacija, inkubacioni periodi, te da je u posljednjem periodu došlo do pada novozaraženih a to govori u prilog tome da su sugrađani počeli adekvatno poštovati mjere iako za to još ima puno prostora.

Po njenim riječima, nije zabilježen eksponencijalni rast, Krizni štab je zadovoljan trenutnim razvojem situacije i smanjenjem broja novozaraženih. Iza toga stoji i naporan rad zdravstvenih radnika, potcrtala je prof. Pilav.

Naglasila je i da se rade sedmične analize epidemiološke situacije, te da se u skladu s njima vrši korekcija mjera.

“Kretanje reprodukcijskog broja, ukazuje na dalji pad zaraženih, što govori o usporavanju epidemije u Sarajevu, što je jako dobra vijest”, istakla je profesorica Pilav.

“U periodu od 01. do 5. augusta smo imali sedmodnevni prosjek od skoro 22 osobe na 100.000 stanovnika i nakon toga dolazi do pada te je sada taj broj 10,37”, navela je profesorica.

U proteklih 14 dana broj hospitaliziranih slučajeva u odnosu na broj aktivnih se kretao između pet i sedam posto, što govori u prilog tome da oko šest posto teških slučajeva završi na hospitalizaciji. No, ako se broj aktivnih bude povećavao, za očekivati je i da i taj broj bude veći. Zbog toga želim istaći da je zdravlje u rukama svih nas, odnosno ako štitimo svoje zdravlje, štitimo i druge”, rekla je profesorica.

Prvi izvori zaraze su najčešće uposleni u uredima: “Nosite maske i držite distancu, nadležni da donesu krizne planove”, poručila prof.dr Pilav

U Kantonu Sarajevo najviše zaraženih koronavirusom je među radno aktivnim stanovništvom. Trenutno najveći broj zaraženih proporcionalno broju stanovnika je u općini Stari Grad.

U odnosu na prošlosedmičnu analizu, broj aktivnih slučajeva zaraze, nasreću, opada u svim općinama za 15 posto, navela je predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva prof. dr. Aida Pilav.

– Najveći broj oboljelih, prema redovnom praćenju epidemioloških kontakata, dolazi iz porodičnih klastera te nerijetko veći broj oboljelih se pojavi istovremeno. U većini slučajeva prvooboljeli u porodici zarazi se na poslu, što govori o tome da postoji problem poštivanja mjera u poslovnim prostorima”, naglasila je profesorica Pilav.

Po njenim riječima, epidemiolozi još uvijek nisu evidentirali prve izvore zaraze među uposlenicima u trgovinama, tržnim centrima, taksi vozilima. Uglavnom su to uposlenici u uredskim prostorima, kancelarijama.

“Ova kategorija uposlenika je najugroženija jer nerijetko u svojim radnim prostorima ne provodi adekvatno propisane higijensko-epidemiološke mjere. U razgovorima sa zaraženim u velikom broju slučajeva dobijemo izjave da se tokom pauze ne pridržavaju mjera distance niti nose maske. Te su mjere propisane i moraju se poštovati”, naglasila je profesorica Pilav.

Podsjetila je da je naredbama kriznih štabova naloženo svim pravnim i fizičkim licima koja zapošljavaju 20 i više osoba da donesu Krizni plan pripravnosti za postupanje zbog epidemije koronavirusa, kojim će uskladiti organizaciju rada u skladu sa datim preporukama. Nepoštivanje ove naredbe, naglasila je profesorica Pilav, podliježe prekršajnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti.

Istakla je da će se ovom problematikom Krizni štab ponovo detaljnije pozabaviti i dati smjernice i upute za adekvatno postupanje.

Kako tvrdi, drugi veći izvor zaraze su importovani slučajevi zaraze iz Republike Srbije i skandinavskih zemalja, Njemačke, Hrvatske, Turske, Crne Gore…

Po njenim riječima, ovim pitanjem ozbiljnije se moraju pozabaviti više instance vlasti.

/preuzeto sa www.vlada.ks.gov.ba/