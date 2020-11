PRIJEM ZA VOGOŠĆANSKE BOKSERE

Na nedavno održanom Pojedinačnom prvenstvu BiH u boksu za seniore nastupili su i članovi Bokserskog kluba Vogošća. U konkurenciji 18 bh klubova Vogošćani su se predstavili sa tri takmičara. Najuspješniji je bio Džan Šljivo koji je osvojio šampionsku titulu u kategoriji do 67 kg, Nedim Hodžić (kategorija do 64 kg) je osvojio srebrnu medalju a treći član BK Vogošća Selmir Simanović završio je kao trećeplasirani u kategoriji do 86 kg.

Tim povodom načelnik Općine Vogošća Edin Smajić primio je vogošćanske boksere. Tokom razgovora bokseri su upoznali načelnika Smajića sa rezultatima koje su postigli i na Državnom prvenstvu u boksu za mlađe uzraste.

“Bokserski klub Vogošća osvojio je 6 zlatnih medalja i 2 srebrene medalje a dva člana su proglašena za najbolje boksere za svoj uzrast. Također smo dobili poziv da naša dva boksera idu na Evropsko prvenstvo koje će se održati u Bugarskoj” rekaoje Edis Efendić, trener BK Vogošća.

Načelnik Smajić je čestitao na zapaženim rezultatima i zahvalio se mladim bokserima što ime Vogošće predstavljaju na najbolji mogući način i naveo da će Općina Vogošća i u narednom periodu pružati pomoć mladim spostistima kroz stvaranje boljih uslova za treniranje. Na kraju su bokseri načelniku Smajiću uručili Zahvalnicu za doprinos razvoja bokserskog sporta u Vogošći.