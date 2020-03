PRIČA O SEMIZOVAČKOJ SIJALICI

Nadaleko je poznato da je Semizovac bio prvo mjesto, odmah poslije New Yorka, gdje je zahvaljujući Austro-Ugarskoj donesena i instalirana prva sijalica. Kako je sijalica dospjela u Semizovac objašnjava urbana legenda po kojoj je naučnik Nikola Tesla na svom putovanju od New Yorka do Beograda 1890. godine svratio u Semizovc, a njegov domaćin je imao mlin i Tesla mu je, tako kaźe legenda, ponudio nešto revolucionarno, sijalica .ke stigla do Semizovca. Da li zbog ove legende ili historijskih činjenica Semizovčani su svakako ponosni što mogu reći da je upravo u njihovom mjesto tako davno upaljena prva sijalica u Evropi. Njew York, pa Semizovac! Nije mala stvar!

Prema historijskim podacima, prva sijalica u Semizovac stigla je zahvaljujući Austro-Ugarskoj upravi. U tom vremenu u Semizovcu je bila separacija rude mangana koja je iskopavana u Čevljanovićima. U njenu čast u dvorištu OŠ „Porodice ef. Ramić“ izgrađen je spomenik. Semizovčani su vrlo ponosni na ove činjenice i rado prepričavaju sve što znaju.

Prva sijalica u ovom vogošćanskom naselju zasijala je davne 1890. godine, a tek pet godina kasnije sijalica će se početi koristiti i u Sarajevu.