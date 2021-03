PREPORUKA GRAĐANIMA KANTONA SARAJEVO DA KORISTE DRIVE-IN PUNKTOVE ZA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS I PODSJEĆANJE NA SMJERNICE U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU

Epidemiološka situacija uzrokovana epidemijom koronavirusa u Kantonu Sarajevo je trenutno ozbiljna, a uz povećani broj testiranja bilježi se i veći broj novozaraženih osoba. Zbog pojačanog priliva pacijenata u COVID ambulante JU Dom zdravlja, iz Ministarstva zdravstva KS i ove javne ustanove preporučuju građanima koji trebaju samo uslugu testiranja da, uz prethodno dobijenu elektronsku uputnicu ljekara, koriste jedan od četiri Drive-in punkta u KS.

Uz to, podsjećaju sugrađane na osnovne upute i smjernice u slučaju sumnje na zarazu COVID-19. Poštovani sugrađani, ukoliko sumnjate na zarazu koronavirusom, javite se putem telefona svom porodičnom ljekaru ili pozovite na besplatni telefonski broj 081/920-333 i kontaktirajte ljekare, koji će vam po potrebi izdati uputnicu za PCR testiranje i dati uputu o daljim koracima.

Za gluhe i nagluhe osobe na raspolaganju je SMS/viber broj 061 555 769. Osobe koje od ljekara primarne zdravstvene zaštite dobiju elektronsku uputnicu za testiranje na koronavirus, mogu se testirati u COVID centrima Ilidža i Saraj Polje, te COVID ambulantama Vrazova i Semizovac.

Njihovo radno vrijeme je od 7:30 do 20:00 sati svakog dana.

Za sve građane koji trebaju samo uslugu testiranja, bez drugih dodatnih pretraga, preporučujemo da, uz prethodno dobijenu elektronsku uputnicu ljekara, koriste jedan o četiri Drive-in punkta u KS. Drive-in punktovi se nalaze:

u općini Centar, na parkingu kod mosta Suade i Olge;

u općini Novi Grad, na trolejbuskom depou u ulici Majdanska (iznad zgrade općine Novi Grad;

u općini Vogošća, naselje Semizovac (na prostoru bivše kasarne Enver Šehović, u ulici Nova cesta bb, preko puta „Energopetrolove“ benzinske pumpe);

u općini Ilidža, u ulici Banjska (Banjski parkovi, kod rimskih iskopina);

Testirati se možete na bilo kojem Drive-in punktu u Kantonu Sarajevo, bez obzira na mjesto stanovanja. Radno vrijeme svih Drive-in punktova je od 08:00 do 18:00 sati, svakog dana u sedmici. (U prilogu su mape sa ucrtanim lokacijama Drive-in punktova).

Svi oni koji se budu testirali, rezultate PSR testova dobit će putem Viber aplikacije ili će im rezultate saopštiti osoblje porodične medicine putem telefona.

Uz postojeći call centar za prijavu sumnje na zarazu (081/920-333)postoji i Call centar za prigovore a brojevi telefona su 061 247 540, 061 247 632 i 061 247 832.

Na raspolaganju je i call centar za psihološku pomoć za sve građane koji u teškim uslovima pandemije COVID-19 imaju potrebu za ovom vrstom zdravstvene usluge. Otvoreno je pet telefonskih linija za psihološku pomoć 062 378 681; 062 378 827; 062 197 603; 062 378 992 i 062379 958, svakim danom od 7:30 do 20:00 sati.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/