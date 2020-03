PREMIJER RUKOMETNA LIGA BIH: RAZIGRANA VOGOŠĆA USPJEŠNIJA OD LEOTARA

U prvom domaćem meču nakon zimske pauze rukometaši Vogošće dočekali su Leotar i predstavili se u potpuno novom svjetlu u odnosu na prvi dio sezone. Trener Sirćo iskoristio je pauzu u prvenstvu da probudi neku novu energiju u ekipi što se najbolje vidjelo u prvom dijelu utakmice. Prije svega u odbrani jer su Vogošćani uspjeli da ograniče goste iz Trebinja na svega pet golova u prvih 30 minuta meča. Leotar je poveo sa 1:0 iz kaznenog udarca ali su prvi gol iz igre postigli tek u 13-oj minuti utakmice. Dobru igru u odbrani Vogošće upotpunio je i večeras odlični Efendić koji je već u prvom dijelu imao dvocifren broj odbrana. Rezultat prvog poluvremena glasio je 14:5 u korist Vogošće.

U nastavku meča domaći su nastavili podizati razliku sve do maksimalnih +13 sredinom drugog dijela (22:9). Do kraja je trener Sirćo pružio priliku i ostalim igračima sa klupe pa je razlika donekle ublažena za konačnih 25:14.

Ajdin Zahirović sa 8 te Haris Buljina sa 5 postignutih golova predvodili su Vogošću u šestoj prvenstvenoj pobjedi u ovoj sezoni a pored čak 15 odbrana Efendića treba istaći i 4 koje je u završnici susreta zabilježio mladi Ahmed Čabaravdić, novi golman u redovima Vogošće Poljine Hills. Sa druge strane svoju noć imao je i golman Radović sa 10 odbrana no njegovi suigrači su zakazali u napadu. Miličević sa 4 postignuta gola bio je jedini koji je odskakao od prosjeka.

Ova pobjeda sasvim sigurno će popraviti atmosferu u redovima RK Vogošća Poljine Hills pred dva naredna susreta koji im slijede. U narednom 18.kolu putuju u goste ekipi visočke Bosne dok za dvije sedmice na domaćem parketu dočekuju lidera Borca.

Premijer rukometna liga BiH, rezultati 17.kola:

Goražde – Sloboda 26:24

Gračanica – Drina 30:21

Maglaj – Izviđač 33:30

Sloga (D) – Sloga (GV-U) 30:29

Konjuh – Slavija 25:22

Vogošća PH – Leotar 26:15

Iskra – Bosna (V) 24:21

Lokomotiva – Borac 25:28

Tabela:

1 Borac 17, 14, 1, 2 – 43

2 Gračanica 17, 14, 0, 3 – 42

3 Bosna (V) 17, 9, 3, 5 – 30

4 Sloga (GV-U) 17, 9, 2, 6 – 29

5 Izviđač 17, 9, 2, 6 – 29

6 Sloga (D) 17, 7, 7, 3 – 28

7 Lokomotiva 17, 7, 4, 6 – 25

8 Maglaj 17, 8, 1, 8 – 25

9 Slavija 17, 7, 3, 7 – 24

10 Sloboda 17, 7, 1, 9 – 22

11 Leotar 17, 7, 1, 9 – 22

12 Konjuh 17, 6, 2, 9 – 20

13 Vogošća PH 17, 6, 1, 10 – 19

14 Iskra 17, 5, 2, 10 – 17

15 Goražde 17, 5, 0, 12 – 15

16 Drina 17, 1, 0, 16 – 3

Parovi 18.kola (7./8.3.2020.):

Sloboda – Lokomotiva

Borac – Iskra

Bosna (V) – Vogošća PH

Leotar – Konjuh

Slavija – Sloga (D)

Sloga (GV-U) – Maglaj

Izviđač – Gračanica

Drina – Goražde