POČETKOM NOVE GODINE NOVA POSKUPLJENJA – GRAĐANI KAŽU OČEKIVANO

Nedavno su izmjenjene cijene brašna, ulja, jaja, odnosno sve ono što svakodnevno koristimo. Ali poskupljenjima nije kraj. Već početkom ove godine dočekala su nas nova. Mala ili takozvana tiha poskupljenja 10 do 20 feninga po artiklu teško se i primjete. Naši sugrađani kažu da su to i očekivali. Mnogi su primjetili da su neke namirnice skuplje čak i gramaža nekih artikala je manja a cijene veće. Mnogi su kazali da se moraju boriti,primanja su svake godine manja a osnovne životne namirnice sve skuplje. I cigarete su od 1. Januara skuplje, međutim mnogi naši sugrađani to poskupljenje podržavaju jer znamo koliko pušenje šteti.

Realno ili ne sve bi se moglo odraziti i na rast cijena pekarskih proizvoda. 2020- ta ostat će upamćena kao godina u kojoj je bilo najmanje promjena cijena nafte i naftnih derivata i one su bile relativno niske. Jedna dobra vijest jeste da su cijene plina niže.

U svakom slučaju godina u koju smo zakoračili bit će ponovo neizvjesna.