POČETAK IZGRADNJE RASKRSNICE SA KRUŽNIM TOKOM NA VOGOŠĆANSKOJ PETLJI OČEKUJE SE U OVOJ GODINI

U prostorijama Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH 6. juna 2017. godine održan je novi zajednički sastanak predstavnika ovog javnog preduzeća, općina Centar i Vogošća, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, te Direkcije za puteve KS.

Kad je riječ o izgradnji Prve transverzale, na ovom sastanku je potvrđeno da Kanton Sarajevo ima spremno 25 miliona KM za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, od čega bi veći dio bio utrošen za područje općine Vogošća, na osnovu elaborata o eksproprijaciji zemljišta za izgradnju Prve transverzale, kojeg radi Zavod za izgradnju KS, dok će dio sredstava obezbijediti Općina Centar i Vlada Federacije BiH. Općine Centar i Vogošća su izdale urbanističke saglasnosti za izgradnju dijela Prve transverzale. Urbanistička saglasnost Općine Centar obuhvata pojas od Kranjčevićeve ulice preko Bara do Hotonja odnosno do granice sa Općinom Vogošća, ukupne dužine oko 3,5 kilometra. Prema proračunima, izgradnja dijela Prve transverzale na dionici od Kranjčevićeve ulice do Hotonja koštat će više od 215 miliona KM.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić je kazao da su u ovom projektu za Vogošću prioriteti izgradnja kružnih tokova na Kobiljoj glavi i vogošćanskoj petlji, za šta je ova općina izdala urbanističku saglasnost.