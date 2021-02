POČEO 23. TRADICIONALNI MALONOGOMETNI TURNIR “VOGOŠĆA 2021”

U povodu Dana reintegracije Općine Vogošća organizovan je i ove godine tradicionalni malonogometni turnir no aktuelna higijensko-epidemiološka situacija uzrokovala je da na 23. izdanju turnira nastupa samo 16 ekipa i da se turnir igra bez prisustva publike u dvorani “Amel Bečković”.

Ovog vikenda odigrane su utakmice osmine finala na kojima su postignuti sljedeći rezultati:

FK UNIS – RVI VOGOŠĆA 8:5

DJECA ŠEHIDA – JOB VOGOŠĆA 10:2

SAJMIR TIHOVIĆI – MNK VOGOŠĆA 5:1

BAGS ENERGOTEHNIKA – ENGLMAYER BH BERRY TRANS 1:3

ORAHOV BRIJEG ZAMM MC – HIK NET DOO 5:1

PATRIOTSKA LIGA VOGOŠĆA – BLAGOVAC CAFFE BAR NO EXIT 1:5

SŠC VOGOŠĆA – XYLON CORPORATION 0:3

HOTONJ – NK OZREN 9:0

Pobjednici mečeva iz ovog vikenda plasirali su se u četvrtfinale koje se igra u subotu 20. februara od 10:30 a sastaju se:

FK UNIS – DJECA ŠEHIDA

SAJMIR TIHOVIĆI – ENGLMAYER BH BERRY TRANS

ORAHOV BRIJEG ZAMM MC – BLAGOVAC CAFFE BAR NO EXIT

XYLON CORPORATION – HOTONJ

Utakmice polufinala igraju se u nedjelju 21. februara a završnica turnira je na programu u utorak 23. februara. Organizatori turnira i ove godine su JOB Unija veterana Vogošća i Općina Vogošća.

FK UNIS – RVI VOGOŠĆA 8:5 (4:1)

3 Alen Smajić, 2 Elvir Sućeska, Edis Mršo, 1 Nijaz Mulahmetović – 2 Šukrija Efendić, 1 Mevludin Uglješa, Safir Bešlija, Džemo Kožljak

DJECA ŠEHIDA – JOB VOGOŠĆA 10:2 (5:1)

3 Sanin Hastor, Muris Trakić, 1 Muhamed Tihić, Armin Bektić, Ismar Džaka, autogol Aldin Durić – 1 Muhamed Musa, Harun Salihović

SAJMIR TIHOVIĆI – MNK VOGOŠĆA 5:1 (3:0)

2 Haris Baručija, 1 Bakir Hota, Nermin Fatić, Edin Bešlija – 1 Armin Mehmedić

BAGS ENERGOTEHNIKA – ENGLMAYER BH BERRY TRANS 1:3 (0:0)

1 Nedim Planja – 2 Amar Suša, Amir Hamza

ORAHOV BRIJEG ZAMM MC – HIK NET DOO 5:1 (2:0)

2 Adnan Hodžić, Jasmin Ligata, 1 Edin Mujezinović – 1 Mirnes Džindo

PATRIOTSKA LIGA VOGOŠĆA – BLAGOVAC CAFFE BAR NO EXIT 1:5 (1:2)

1 Din Lučkin – 2 Muamer Srna, Sandy Merdan, 1 Mirnes Salihović

SŠC VOGOŠĆA – XYLON CORPORATION 0:3 (0:2)

2 Benjamin Brodlić, 1 Admir Ridžić

HOTONJ – NK OZREN 9:0 (4:0)

2 Almedin Kahriman, Emrah Kahriman, Samir Heralić, 1 Mirza Smječanin, Adnan Alić, Senad Durgutović