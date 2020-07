POČELO POPLOČAVANJE PRILAZA, PJEŠAČKIH STAZA I STEPENIŠTA U VOGOŠĆI

U Vogošći je počelo popločavanje dijela prilaza, pješačkih staza i stepeništa. Ovim radovima su obuhvaćene ulice Jošanička, Spasoja Blagovčanina, Omladinska, Igmanska, Feriza Merzuka i Vogošćanskih odreda.

Predviđeno je izvođenje radova na popločavanju ili asfaltiranju prilaza stambenim zgradama, djelovima pješačkih staza, te na uređenju i popravci postojećih staza i stepeništa s obzirom na njihovo trenutno stanje. Radovi podrazumijevaju rušenje i uklanjanje objekata od tvrdog materijala, iskop zemljanog materijala dubine do 20 centimetara, izradu mehanički stabilizovanog nosećeg sloja (tampona) debljine do 20 centimetara, pripremu podloge do zahtjevane stišljivosti, postavljanje ivičnjaka, postavljanje betonskih dekorativnih ploča debljine 6 centimetara ili ugrađivanje asfalta gdje je to bolje rješenje.

Izvođač radova je firma „Bosman“ d.o.o. Sarajevo, a vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 93.123,46 KM. Radovi se finansiraju sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a rok za izvođenje radova je 30 radnih dana.