PLANINARSKO DRUŠTVO SKAKAVAC MARKIRA OVOGODIŠNJE STAZE

Bez obzira na pandemiju, članovi Planinarskog društva Skakavac odlučili su da vrijedno rade i markiraju ovogodišnje staze, ono što mogu da urade bez nekih ulaganja i troškova. Rade staze do Vrapča 10 kilometara, to će markirati u narednom periodu. Međutim, oni koji i u vrijeme koronavirusa izlaze u prirodu ostavljaju iza sebe otpad, na nekoliko stećaka našli su limenke, kompletne staze su devastirane. I protekle dvije godine Planinarsko društvo Skakavac uradilo je markaciju staza, povezali su oko 120 km staza. To je sve da bi se ljudi lakše snalazili i da bi znali doći ali se dešava to da skidaju markacije.

Što se tiče planova u narednom periodu, najavljena je utrka koja je ove godine znatno proširena. Pošto je i ovo jedan segment privrede, razvoj turizma, zaštita životnog okoliša Amir ističe da se nada da će uspjeti se snaći i da će održati utrku ukoliko prođe situacija sa pandemijom koronavirusa.