OZREN I POFALIĆKI PODIJELILI BODOVE

U utakmici 4.kola Fudbalske lige Kantona Sarajevo NK Ozren i NK Pofalićki odigrali su neriješeno, rezultat je bio 4:4. U 3-oj minuti domaći su preko Derviševića došli do vodstva. 5 minuta poslije gosti su izjednačili iz jedne lijepe akcije preko Karupa. Za potpuni preokret u 22-oj minuti pobrinuo se Nuhić koji je bio precizan. Do kraja prvog dijela Pofalićki je preko Dagića i Džidića mogao povećati prednost, ali nisu uspjeli matirati golmana. U 57-oj minuti Ozren je došao do poravnanja, precizan je bio rezervista Zoranić. 5 minuta poslije slobodan udarac izveo je Trnka, lopta je nezgodno odskočila i prevarila Bajramovića za novo vodstvo gostujuće ekipe. I na drugoj strani nakon nespretne reakcije golmana Avdića Ozren je postigao pogodak preko kapitena Hadrovića. Do kraja meča Pofalićki je preko Hadžiča opet ostvario prednost, da bi Milavica 5.minuta prije kraja pogodio za konačnih 4:4. U utakmici punoj uzbuđenja i golova na kraju je neriješen rezultat možda bio i najrealniji s obzirom na vremenske prilike, težak teren i mnogo preokreta.

Do kraja jesenjeg dijela Kantonalne lige ostala su još 3 kola. Ozren u narednoj utakmici gostuje drugoplasiranom Igmanu, a potom igra utakmice protiv Jedinstva i Stupa. Trenutno zauzima gornji dio tabele sa 7 osvojenih bodova – dvije pobjede, jedan poraz i jedan remi.