OVOGODIŠNJA GRAĐEVINSKA SEZONA TRAJE 12 MJESECI

S obzirom na vremenske prilike građevinska sezona u 2019. godini je produžena a nadležna inspekcija Inspektorata Općine Vogošća imala je mnogo posla. Veliki broj investitora poznaje zakonske norme, međutim ima i onih koji su neupućeni u svoje obaveze prema građevinskoj inspekciji, iako je u dozvolama o građenju to naznačeno. Većina investitora se pridržava zakonskih propisa na području Vogošće.

Uvijek ima i onih koji nelegalno grade ali se i sankcionišu. Općinski Inspektorat podnio je u ovoj godini 40 prekršajnih prijava, a Sud je za 30 već donio rješenje o kažnjavanju.

Što se tiče odlaganja otpada, investitori su dužni da po završetku radova otpad odvezu na deponiju. Ukoliko to ne urade, prema Zakonu o komunalnoj čistoći kazne za pravna lica se kreću u visini od 1.000 do 6.000. KM a za fizička lica od 100 do 1.500 KM.

U Inspektoratu su zahvalili i građanima na dobroj saradnji.