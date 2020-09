OTKLONJENO “USKO GRLO” NA PJEŠAČKOJ STAZI U SVRAKAMA IV

Prilikom nedavnog asfaltiranja saobraćajnice u naselju Svrake IV na jednom mjestu pješačka staza je dolazila u koliziju sa jednom garažom i morala je biti uža nego što je to standardima predviđeno. Izazvalo je to nekoliko zlonamjernih komentara, te uvjeravanja kako će to u najskorije vrijeme biti rješeno nisu imala efekta kod onih koji su stajali iza takvih komentara. Međutim, pokazalo se da to nisu bila “prazna obećanja”. Uz saglasnost vlasnika garaže Općina Vogošća je organizovala pomjeranje garaže i proširenje pješačke staze na standardnu širinu.

(tekst preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)