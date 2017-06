OPĆINA VOGOŠĆA ULAŽE U IZGRADNJU ADEKVATNIH SADRŽAJA ZA DJECU I OMLADINU

Izgradnja adekvatnih sadržaja za okupljanje i igru djece i omladine jedan je od zadataka kojima Općina Vogošća posvećuje najviše pažnje. Samo u toku prošle godine rekonstruisano je jedanaest postojećih i izgrađena četiri posve nova dječija igrališta. Pri izgradnji novih igrališta vodilo se računa o tome da se postave tamo gdje do sada nije bilo dječijih igrališta, kao na Kobiljoj Glavi i Svrakama, te nepokrivenim područjima u užem gradskom jezgru. Ukupna vrijednost radova iznosila je preko 75.000,00 KM.

Igrališta su rađena tako da zadovoljavaju sve postojeće bezbjedonosne i tehničko – tehnološke standarde i standarde kvaliteta. U skladu s tim je rađena i rekonstrukcija postojećih igrališta. U prilog kvalitetu izvedenih radova govori i činjenica da je stručna komisija KJKP „Park“ obišla sva igrališta, ustanovila u kakvom se stanju nalaze i prihvatila da ih preuzme pod upravljanje.

Neka od tih igrališta smo čak morali i naknadno rekonstruisati jer smo neposredno nakon postavljanja igrališta uočili pojave vandalskog ponašanja i uništavanja mobilijara, koji je naknadno morao biti zamijenjen. A ustanovili smo da su dječija igrališta i dalje predmet, blago rečeno, nesavjesnog ponašanja. Od uništavanja inventara do rasipanja posipnog materijala koji se tu nalazi radi bezbjednosti djece. Pozivaju se građani da prijave svako tako ponašanje ili neispravne sprave KJKP „Park“ na brojeve telefona 033/560 – 569 i 033/560 – 578 ili inspekciji na broj telefona 033/770 – 100. A da bi dodatno unaprijedili kvalitet korištenja igrališta u narednih desetak dana biće na svim igralištima postavljene informativne table sa uputstvima o načinu i pravilima korištenja igrališta.

I u ovoj godini se nastavlja sa izgradnjom novih igrališta i priprema se izgradnja dva nova i moderna igrališta u naseljima koja ih do sada nisu imala. U pitanju su naselja Rosulje i Hotonj gdje je u toku faza pripreme dokumentacije za izbor izvođača radova. Takođe se priprema postavljanje vještačke trave na dva igrališta koja djeca koriste za igranje malog fudbala. I tu je u toku priprema tenderske dokumentacije. Samo ovi projekti košta će oko 100.000,00 KM.

Uz sve to, značajna sredstva se ulažu u izgradnju i rekonstrukciju sportskih igrališta. Prošle godine je otvoren ansambl sportskih terena u naselju Bušća, a ove godine se priprema izgradnja vanjskih igrališta uz škole u Hotonju i na Kobiljoj Glavi. Vrijednost samo ova dva vanjska igrališta premašuje cifru od 250.000,00 KM. Uz sve to i sva vanjska sportska igrališta su rekonstruisana i dovedena u stanje da zadovoljavaju standardne i preuzeta su na upravljanje od strane KJKP „Park“.

/OPĆINA VOGOŠĆA/