ODRŽANA TREĆA „VOGOŠĆANSKA PETICA“, OVAJ PUT U NOĆNOM IZDANJU

U subotu 12. septembra, uz ograničen broj učesnika zbog pandemije koronavirusa, održano je treće izdanje „Utrke za sve generacije Vogošća 5K“. Organizatori utrke odlučili su da se od ove godine utrka održava u noćnom terminu što je donijelo jedan novi ugođaj. Nažalost, zbog higijensko-epidemioloških mjera svi prateći događaji morali su biti otkazani a broj učesnika, iako je bilo prijavljeno više od 400, ograničen je na stotinjak. No to nije umanjilo istinski sportski spektakl. JU KSC Vogošća uz podršku Općine Vogošća, BH Telecoma i brojnih sponzora i prijatelja, potrudili su se da ovo bude noć za pamćenje za sve učesnike i posjetioce. Tako su prigodne nagrade dobili najmlađi učesnici (Lejla Šabanović 2012.godište i Edin Hasanović 2011.godište), najstariji učesnici (Hajrija Ajdinče, Muhamed Čohodar i Zoran Dedić) te Amila Brodlija. Nagrade su dobili i najbrži. U ženskoj konkurenciji to su bili trećeplasirana Amela Trožić, drugoplasirana Adela Čomor i najbrža Alma Hrnjić. Kod muškaraca Alija Imamović završio je kao treći, drugi je bio Uroš Gutić a na najviše postolje popeo se Emir Hastor.