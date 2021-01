ODRŽAN ODBOJKAŠKI TURNIR ZA MLAĐE KATEGORIJE

Odbojkaški klub „Vogošća“ proteklog vikenda bio je domaćin regionalnog takmičenja u kategoriji djevojčica grupa A4. 2. Pored pionirki Odbojkaškog kluba Vogošća na turniru su nastupile i djevojčice iz ekipa OK SA VOLEY Sarajevo i OK Mostar. Ukupno su odigrane tri utakmice, zbog aktuelnih higijensko-epidemioloških mjera utakmice su odigrane bez prisustva publike. Pobjednice ovogodišnjeg turnira za mlađe kategorije su odbojkašice SA VOLEY. Sportski direktor OK Vogošća Emzin Bajraktarević istakao je da nisu imali previše uspjeha ali će se truditi da budu bolji u narednom periodu. Pomoćni trener Voleya Igor Benić istakao je da su zadovoljni ali očekivali su više i trudit će se da budu još bolji.