ODLUKA VLADE I KRIZNOG ŠTABA KS: ZBOG POGORŠANJA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM NAREDNOG VIKENDA ZABRANJEN RAD POSLOVNIH SUBJEKATA

Zbog kontinuiranog pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, Vlada KS je na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donijela odluku kojom se od petka (12. marta 2021. godine) u 20:00 sati pa do ponedjeljka (15. marta 2021. godine) do 07:00 sati zabranjuje rad svim poslovnim subjektima, izuzev djelatnostima koje se bave prodajom prehrambenih proizvoda, apoteka, benzinskih pumpi, zdravstvenih ustanova i javnog prijevoza.

Ova odluka donesena je temeljem analize Kriznog štaba. Ministar zdravstva Haris Vranić istaknuo je podatak da je samo u prvih sedam dana marta bilo više pacijenata u COVID ambulantama, nego tokom cijelog februara.

„Novi soj brzo se širi, za pet dana se razvija teška klinička slika a sve češće i među pacijentima mlađe životne dobi. Svaki treći testirani građanin je pozitivan na COVID“, rekao je ministar Vranić iznoseći podatak da su bolnički kapaciteti puni.

Prema procjenama Kriznog štaba, u narednih 15 dana potrebno je osigurati kapacitete za zbrinjavanje COVID pacijenata, zbog čega će biti otvorena privremena COVID bolnica sa 100 kreveta.

„Procjena struke je da su za širenje virusa najriskantniji periodi tokom neradnih dana, odnosno tokom vikenda, kada svjedočimo najvećem broju okupljanja i interakcije među ljudima. Zato je ova mjera i donesena. Ukoliko se svi budemo pridržavali donesenih mjera, možda ćemo već u narednoj sedmici broj novozaraženih staviti pod kontrolu”, zaključio je premijer Forto.

SADRŽAJ ZAKLJUČKA O ZABRANI RADA POSLOVNIH SUBJEKATA TOKOM NAREDNOG VIKENDA U KANTONU SARAJEVO

Zaključak o zabrani rada donesen je na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom, zbog kontinuiranog pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo.

Iz zabrane se izuzimaju:

-trgovine prehrambenim proizvodima i pekare,

-apoteke,

-benzinske pumpe,

-prodavnice hrane za životinje,

-specijalizovane prodavnice medicinskih sredstava, veterinarskih proizvoda i opreme,

-subjekti koji obavljaju djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

-subjekti koji obavljaju veterinarske djelatnosti,

-kantonalna javna komunalna preduzeća i kantonalna javna preduzeća,

-aerodrom,

-kopneni prijevoz i ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu,

-hoteli i sličan smještaj uz posluživanje hrane samo za goste koji imaju prijavljen boravak,

-subjekti koji se bave proizvodnom djelatnosti,

-subjekti koji se bave pogrebnim i srodnim djelatnostima,

-gradilišta.

U ovom periodu dozvoljava se rad javnih kuhinja, priprema i dostava hrane i pića do 23:00 sata poslovnim subjektima, u periodu dok traje zabrana, uz poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite.

Sportska takmičenja i treninzi na otvorenom su dozvoljeni tokom trajanja propisane zabrane, ali bez publike.

U tržnim centrima dozvoljen je rad poslovnim subjektima koji su izuzeti iz zabrane.

Za provođenje navedenih mjera zaduženi su Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS.

Ovim zaključkom je također naloženo i specijalistima radiolozima-senolozima iz primarne zdravstvene zaštite da u okviru svog redovnog posla čitaju i RTG nalaze pluća iz COVID ambulanti.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/