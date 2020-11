ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE PORAŽENE OD ILIJAŠA 3:2

Nakon gostujuće pobjede nad Troglavom, u 7.kolu Superlige FBiH za žene grupa Jug OK Vogošća poražen je od OK Ilijaš rezultatom 3:2. U uzbudljivoj utakmici gošće iz Ilijaša su na kraju ipak slavile u dvorani „Amel Bečković“ iako je Vogošća u dva navrata imala prednost u setovima. Rezultat prvog seta bio je 25:17. Ilijaš je došao do poravnanja boljom igrom u drugom setu, bilo je 25:18. Vogošća je uspjela nadigrati protivnice u trećem setu, a rezultat je glasio 25:19, da bi gošće u neizvijesnom četvrtom setu bile bolje 25:21. U odlučujućem petom setu Ilijašanke su bolje odigrale i na kraju slavile konačnim rezultatom 3:2.

Ekipi Vogošće ovo je treći poraz ove sezone uz četiri pobjede, dok Ilijaš također ima četiri pobjede uz tri poraza. U narednom 8.kolu Vogošća gostuje Novom Gradu, a Ilijaš se sastaje sa Čapljinom.