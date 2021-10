ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE OSTVARILE POBJEDU U KANTONALNOJ LIGI ZA KADETKINJE

U mjesecu oktobru počele su odbojkaške lige u BiH. Pored seniorske ekipe OK Vogošća i kadetkinje pomenutog kluba takmiče se svojoj ligi. U 2.kolu Kantonalne lige one su na domaćem parketu savladale OK Ilidža rezultatom 3:0 (25:16, 25:8, 25:11). Njima je ovo bila prva pobjeda ove sezone, a u prošlom kolu su izgubile od ekipe Block Out rezultatom 3:2. Trenerica Adna Bešlija zadovoljna je radom i uspjehom njenih igračica, a kako je istakla neke od njih nastupaju i za seniorsku ekipu. Utakmica protiv Ilidže bila im je lakša u odnosu na predhodnu.

Članice Vogošće Kratovac i Veljan od ove sezone mnogo očekuju. Prije svega cilj im je da uspiju u ovom sportu i da budu u prvoj ekipi kada za to dođe vrijeme. Kantonalna liga za kadetkinje u odbojci broji 8 ekipa iz Kantona Sarajevo i jedna iz Goražda. Odbojkašice Vogošće nadaju se da će sezonu odigrati na visokom nivou i da će ostvariti što više pobjeda. U narednom kolu sastaju se sa ekipom Novi Grad.