ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE NASTAVILE POBJEDNIČKI NIZ

Da su u dobroj formi pokazale su odbojkašice Vogošće koje su u 9.kolu Superlige za žene – grupa Jug savladale ekipu SA Volley rezultatom 3:0. Prvi set su Vogošćanke ubjedljivo bile bolje i rezultatom 25:18 povele u setovima. U drugom setu gošće su bolje igrale, ali domaće odbojkašice su preokrenule i rezultatom 25:20 došle na korak do pobjede. Treći set je također pripao Vogošći rezultatom 25:21. Pobjedom se Vogošća priključila gornjem dijelu tabele i na korak je do ostvarenja cilja, a to je opstanak u ligi. Do sada je ostvarila šest pobjeda i tri poraza. Ekipi SA Volley je ovo bio šesti poraz u sezoni uz tri pobjede.

U 10. kolu OK Vogošća igra protiv Ilidže, dok se SA Volley se sastaje sa Čapljinom. Potom će uslijediti pauza, a takmičenje će se nastaviti krajem januara naredne godine.