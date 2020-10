OD SUTRA MASKE U KANTONU SARAJEVO OBAVEZNE I NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU

Zbog povećanja broja zaraženih u Kantonu Sarajevo posljednjih dana, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS donio je danas novu Naredbu sa oštrijim mjerama, nego što ih svojom aktuelnom naredbom preporučuje Federalni krizni štab.

Prema novoj Naredbi, dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru na području KS, pod sljedećim uslovima:

-ne više od 30 osoba u zatvorenom prostoru,

-ne više od 60 osoba na otvorenom prostoru.

Nalaženo je i svim pravnim subjektima na području KS da, u skladu sa radnim procesima i zadacima koje obavljaju odrede klizno radno vrijeme sa razmakom od pola sata/sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz poslovnih prostorija.

„Nalaže se svim pravnim subjektima i fizičkim osobama koje zapošljavaju više od 20 zaposlenika, a koji do sada nisi donijeli krizni plan pripravnosti, da HITNO donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“, sljedeći je nalog Križnog štaba.

Naredbom je zabranjena organizacija grupnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, a koja organizuju ustanove socijalne zaštite, i slično.

Naloženo je i svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo da organizuju klizni raspored nastave za učenike i nastavnike sa početkom od 7:30h do 9:00h, radi bolje organizacije javnog prijevoza i izbjegavanja okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu u isto vrijeme, zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz osnovnih i srednjih škola.

Krizni štab je također donio i drugu Naredbu u kojoj se naređuje obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru, osim sportista na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozača na biciklu, električnom romobilu i motociklu, kao i druga izuzeća shodno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

„Za provođenje ove naredbe, u skladu sa odredbama člana 8. stav (5) tačka m), a u vezi člana 13a. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo“, navode u ovoj naredbi.

U slučaju nepoštivanja ove Naredbe, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će postupiti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, i ista će se primjenjivati od 15.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.

