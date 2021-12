OD 3. JANUARA POČINJE SAOBRAĆATI TALGO VOZ DO PODLUGOVA PREKO VOGOŠĆE I SEMIZOVCA

OD 3. JANUARA POČINJE SAOBRAĆATI TALGO VOZ DO PODLUGOVA PREKO VOGOŠĆE I...

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta jučer je sa direktorom Željeznica FBiH Enisom Džafićem potpisao Ugovor o obavljanju usluga i sufinansiranju željezničkog putničkog saobraćaja na relaciji Podlugovi-Ilijaš-Željeznička stanica.

Potpisivanje Ugovora podrazumijevalo je i potpisivanje Sporazuma o načinu korištenja usluga mjesečnih karata i saobraćaj vozova.

“Nastavak je ovo odlične saradnje sa Željeznicama FBiH, jer se uvođenje željezničke linije do Pazarića pokazalo kao odlično i funkcionalno rješenje za putnike. Vjerujemo da će ista situacija biti i sa linijom do Podlugova. Korištenjem ove linije dodatno će se rasteretiti gužve u saobraćaju, a i smanjiti vrijeme putovanja iz Podlugova do centra grada. Predviđeno je da vožnja traje 36 minuta. Sporazumom smo omogućili da mjesečni kuponi za đake, studente i penzionere, važe u vozu na ovoj relaciji i izuzetno sam zadovoljan što ispunjavamo mjere koje smo obećali”, rekao je ministar Šteta nakon potpisivanja.



Voz će saobraćati od 3. januara 2022. godine šest puta dnevno, svakim radnim danom iz oba pravca. Prvi polazak iz Podlugova će biti u 06:27 sati, a iz Sarajeva u 05:20 sati. Zadnja vožnja iz pravca Podlugova bit će u 20:36 sati, a iz Sarajeva u 19:24. Vikendima će voz na ovoj relaciji saobraćati tri puta dnevno.

Stanice na kojima će se vršiti prijem putnika, osim onih na Željezničkoj i u Podlugovima su: Buća Potok, Alipašin Most, Briješće, Rajlovac, Reljevo, Semizovac, Vogošća, Stari Ilijaš i Ilijaš.



Direktor Džafić iskazao je zahvalnost Vladi KS na saradnji, ponavljajući kako su Vlada i Ministarstvo saobraćaja je prvo u FBiH koje je prepoznalo interes lokalnih zajednica i svojih građana za uslugama koje Željeznice mogu pružiti.

“Prevoz putnika željeznicom od vitalnog je interesa za Federaciju i sve njene kantone sa svim svojim prednostima u odnosu na ostale vidove transporta. Interes koji je pokazala Vlada Kantona Sarajevo odličan je primjer i drugim kantonima da prepoznaju interes svojih građana za kvalitetnim prevozom, i na ovaj način, u skladu sa Zakonom o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, riješe pitanje javnog saobraćaja. Ono što želim da naglasim je da smo svojim korisnicima omogućili popuste u cijenama, kako bismo usluge učinili što pristupačnijim svima”, istakao je direktor Džafić.

Na ovoj relaciji uvodi se šest pari putničkih talgo vozova, koji će građanima Kantona Sarajevo ponuditi kvalitetnu uslugu prevoza i koji će, shodno dosadašnjim iskustvima, zasigurno zadovoljiti sve kriterije putnika.



Cijene karata će ovisiti o dužini trajanja vožnje, a za najdužu relaciju od Željezničke stanice do Podlugova će iznositi 2,80 KM u jednom, a 4,50 KM u oba pravca.

Jučer je, pored ovoga, dogovoren i ozvaničen nastavak saobraćanja željezničke linije do Pazarića do kraja 2022. godine.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/