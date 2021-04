OBJAVLJEN NOVI ROMAN AMIRA MISIRLIĆA “NOĆAS NEMA PUNOG MJESECA IZNAD BOSNE”

Iz štampe je nedavno izašao novi roman novinara, publiciste i jednog od najpoznatijih rok kritičara sa ovih prostora, Vogošćanina Amira Misirlića pod nazivom „Noćas nema mjeseca punog iznad Bosne”. Roman prati dvije radnje iz dva perioda u razmaku od 25 godina.

Svaka asocijacija na Bijelo dugme nije slučajna, zapravo prvobitno autorova ideja je bila da roman nazove “Noćas je ko lubenica pun mjesec iznad Bosne” ali je iz nekoliko razloga došlo do promjene plana. “Gledajući film o Bitlsima, došao sam na ideju da pišem o pjesmama domaćih Bitlsa i ko bi drugi mogao to biti nego Bijelo dugme. Međutim tokom pisanja je to je otišlo u nekom drugom smjeru, pa je tom logikom izmjenjen i naslov i da ne bih imao problema sa autorskim pravima.” – kroz osmijeh kaže Amir Misirlić.

Osim što roman donosi autorova viđenja mogućih razloga nastanka neprolaznih hitova Bijelog dugmeta, donosi i male zagonetke za čitaoce u naslovima poglavlja. Tako da bi pažljiv čitalac trebao otkriti naslov poglavlja, a ona su naslovljena po Bregovićevim pjesmama. Prva promocija pred publikom će se desiti u Vogošći kada se stvore povoljnije epidemiološke prilike.

“Ne sudi knjigu po koricama” – stara je narodna poslovica, ali složit ćete se da su korice vrlo važan dio knjige pa stoga želim reći da su ove vrlo privlačne, žuti izbušeni mjesec na crnoj pozadini asocira na gramofonsku ploču i dizajnersko je rješenje talentovanog Harisa Jusovića sa kojim je Misirlić sarađivao i ranije. U prilog Jusovićevoj genijalosti govore saradnje sa najvećim domaćim umjetnicima poput Abdulaha Sidrana i Dine Merlina.

U svojoj recenziji književnica Indira Kučuk-Sorguč kaže da roman “Noćas nema mjeseca punog iznad Bosne” zaslužuje svoju ekranizaciju, do tada topla preporuka da uživate u čitanju i odgonetanju jednog po jednog naslova.