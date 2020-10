OBAVIJEST O POTPUNOJ OBUSTAVI SAOBRAĆAJA ZBOG REHABILITACIJE SAOBRAĆAJNICE U DIJELU ULICE KOBILJA GLAVA

Iz Općine Vogošća obavještavaju građane da će u subotu 10.10.2020. godine i nedelju 11.10.2020. godine firma “BUCOMERC” d.o.o. Kiseljak vršiti radove na ugradnji asfalta na dijelu Ulice Kobilja Glava (dionica od magistralne ceste do starog rezervoara) u dužini od 290 metara, zbog čega je neophodna potpuna obustava saobraćaja u dužim vremenskim intervalima i to:

08:00 do 12:00 – POTPUNA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA

12:00 do 13:00 – OMOGUĆEN SAOBRAĆAJ

13:00 do 16:00 – POTPUNA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA

16:00 do 08:00 – OMOGUĆEN SAOBRAĆAJ

Izmjena režima saobraćaja vrši se na osnovu Rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Kao alternativni pravci mogu se koristitit putevi preko brda Hum, veza sa naseljem Velešići (asfaltni kolovoz) i veza sa naseljem Pofalići (makadamski kolovoz).

Po potrebi obustava saobraćaja provodiće se i u ponedeljak 12.10.2020. godine.

Mole se građani za strpljenje, a učesnici u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju te koriste alternativne putne pravce ukoliko je to potrebno.